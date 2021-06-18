Звезда сериала "Друзья" продал квартиру за 21,6 миллиона долларов: как она выглядит

Американский актер Мэттью Перри (Чендлер Бинг в телесериале "Друзья") продал роскошную квартиру в Лос-Анджелесе (США). Несколько лет назад он купил жилье за 20 миллионов долларов (543 миллиона гривен).

Продать недвижимость удалось за 21,6 миллиона долларов (586,5 миллиона гривен). Как выглядит звездная квартира – смотрите ниже.

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Что известно о продаже квартиры Мэттью Перри

Актер "Друзей" приобрел пентхаус в Лос-Анджелесе за 20 миллионов долларов в 2017 году. Спустя 2 года он попытался продать ее за 35 миллионов долларов (около 950 миллионов гривен), однако покупателя не нашлось. Цену снизили сначала до 27, а затем до 23 миллионов. В итоге сделка была проведена по цене 21,6 миллиона долларов.

В квартире огромные окна, откуда открываются невероятные виды на город / Фото Michael McNamara, Jason Speth

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Подробнее о пентхаусе

42-этажное здание, где расположена квартира, было. Всего в нем насчитывается. В распоряжении жителей комплекса есть бассейн, фитнес-зал, роскошный охраняемы сад и консьерж-сервис.

В распоряжении владельцев квартиры есть 4 больших террасы / Фото Michael McNamara, Jason Speth

Общая площадь звездной недвижимости составляет 864 квадратных метра. В ней есть 4 спальни, 6 ванных комнат и один дополнительный санузел, просторная кухня с островом и роскошная гостиная с камином. Особенность жилья – 4 террасы с панорамными видами на океан, город и горы.

Как выглядит бывшая квартира Мэттью Перри / Фото Michael McNamara, Jason Speth: