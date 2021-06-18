Продати нерухомість вдалося за 21,6 мільйона доларів (586,5 мільйона гривень). Як виглядає зіркова квартира – дивіться нижче.

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Що відомо про продаж квартири Меттью Перрі

Актор "Друзів" придбав пентхаус у Лос-Анджелесі за 20 мільйонів доларів у 2017 році. Через 2 роки він спробував продати її за 35 мільйонів доларів (близько 950 мільйонів гривень), проте покупця не знайшлося. Ціну знизили спочатку до 27, а потім до 23 мільйонів. У результаті операція була проведена за ціною 21,6 мільйона доларів.

У квартирі величезні вікна, звідки відкриваються неймовірні краєвиди на місто / Фото Michael McNamara, Jason Speth

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Детальніше про пентхаус

42-поверхову будівлю, де розташована квартира, було побудовано у 2009 році. Всього в ній налічується 140 квартир. У розпорядженні жителів комплексу є басейн, фітнес-зал, розкішний сад, який охороняється, та консьєрж-сервіс.

У розпорядженні власників квартири є 4 великих тераси / Фото Michael McNamara, Jason Speth

Загальна площа зіркової нерухомості становить 864 квадратних метри. У ній є 4 спальні, 6 ванних кімнат і один додатковий санвузол, простора кухня з островом і розкішна вітальня з каміном. Особливість житла – 4 тераси з панорамними краєвидами на океан, місто та гори.

Як виглядає колишня квартира Меттью Перрі / Фото Michael McNamara, Jason Speth: