Настоящая мечта: сколько стоит имение, которое арендовали Бейонсе, Джей-Зи и Мэрайя Кэри

Это прекрасное поместье в Эдгартауне, Массачусетс, стало местом отдыха для нескольких звезд. Он расположен в спокойном и частном месте на природе, так что неудивительно, что творческая элита выбирала жилье на время отпуска.

Имение Martha's Vineyard расположено на частном участке площадью 8 гектаров. Его продает местный девелопер и ресторатор за 13,75 миллиона долларов США.

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"Звездное" имение в уединенном месте

Это действительно так: Джей-Зи, Бейонсе и Мерая Кэри были арендаторами поместья для отпуска, а теперь он ожидает нового владельца или владелицу.

Имение площадью 880 "квадратов" вмещает 11 спален и 12 ванных комнат. К собственности принадлежит не только основное здание, но и небольшой пансионат, апартаменты у бассейна и фитнес-центр с роскошной сауной и массажным кабинетом.

Уютный интерьер в светлых тонах / Фото Bob Gothard

Основное жилье было построено еще в 1994 году. Здесь есть привлекательное парадное фойе, гостиная, тщательно спроектированная кухня для гурманов, просторный центральный зал в гонтовом стиле и библиотека – это расположено на первом этаже.

Наверху больше всего обращает на себя внимание шикарный главный люкс с гардеробными и балконом с французской дверью. Благодаря панорамным и мансардным окнам жилье "залито" естественным светом.

В цену собственности входит доступ к лодочной пристани и частному пляжу в Атлантическом океане.