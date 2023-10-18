Маєток Martha's Vineyard розташований на приватній ділянці площею 8 гектарів. Його продає місцевий девелопер та ресторатор за 13 750 000 доларів США.

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"Зірковий" маєток в усамітненому місці

Це справді так: Джей-Зі, Бейонсе та Мерая Кері були орендарями маєтку для відпустки, а тепер він очікує на нового власника чи власницю.

Маєток площею 880 "квадратів" вміщує 11 спалень і 12 ванних кімнат. До власності належить не лише основний будинок, а й невеликий пансіонат, помешкання біля басейну та фітнес-центр з розкішною сауною та масажним кабінетом.

Затишний інтер'єр у світлих тонах / Фото Bob Gothard

Основне житло збудували ще в 1994 році. Тут є привабливе парадне фоє, вітальня, ретельно спроєктована кухня для гурманів, просторий центральний зал у гонтовому стилі та бібліотека – це все розташоване на першому поверсі.

Нагорі найбільше привертає увагу шикарний головний люкс із гардеробними та балконом із французькими дверима. Завдяки панорамним та мансардним вікнам житло "залите" природним світлом.

У ціну власності входить доступ до пристані для човнів і приватного пляжу в Атлантичному океані.