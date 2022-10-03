Про проєкт співробітники культурної інституції розповіли під час Днів європейської спадщини. Вони наголосили, що будівля з 100-річною історією тривалий час простоювала без власників.
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Як будуть відновлювати садибу у Вінниці
Згідно із презентацією, зовні відновлять мощення тераси, декоративні навершя башт на даху, а також відтворять втрачену автентичну дерев’яну мансарду і балкони.
Фасад неоренесансної будівлі / Скриншот з презентації, 24 канал
Всередині будівлі відновлять оригінальні двері – їх вдалося майже повністю зберегти. Під час ремонтів їх просто винесли на горище. Між вітальнею і малою залою знайшли приховані подвійні двері. Їх замурували у 1970-х роках, а до того працівники радіо використовували цей портал як шафу для одягу.
Який вигляд має будівля всередині / Скриншот з презентації, 24 канал
Відновлять ліпнину та опорядження стін. Зокрема, реставратори припускають, що на деяких стелях приховано живопис. В результаті численних господарських ремонтів на підлозі було перекрито оригінальні паркети в кімнатах, а також керамічні килими з енкаустичної плитки у вхідних залах.
Відновлять ліпнину та опорядження стін / Скриншот з презентації, 24 канал
Автентичні кахельні печі не збереглися. Підозрюють, що їх розібрали та вивезли під час останнього ремонту. Можливо, під час реставрації будуть переносити печі з історичних будинків Поділля, які пасуватимуть до інтер’єрів садиби Львовича.
Стан будівлі / Скриншот з презентації, 24 канал
Історія садиби
Борух Львович ("сталевий король") був одним з найбільш заможних вінничан на початку XX століття. Підприємцю належав машинобудівний і чавуноливарний завод "Молот". У 1913 з його ініціативи була збудована одноповерхова будівля, з підвалом і мансардним поверхом, прикрашена колонами та скульптурними рельєфами, яка відображала статус власника.
Після смерті Львовича родичі почали довгі нотаріальні процедури, намагаючись отримати право на володіння майном покійного. Однак до 1917 року маєток стояв порожній. Будівлю заселили аж у 1919 році, коли сюди в’їхало Міністерство Пошт і Телеграфів УНР.
Реставраційні доповнення / Скриншот з презентації, 24 канал
У маєтку працювало кілька видатних осіб – Симон Петлюра. очільник Української Автокефальної Православної Церкви патріарх Мстислав, полковник Армії УНР Микола Чеботарів.
У 1920 році українська влада під натиском більшовиків була змушена покинути Вінницю. Тимчасові господарі з 1921 року використовували садибу Львовича для своїх цілей. За цей час будівля зазнала значних руйнувань.