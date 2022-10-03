Про проєкт співробітники культурної інституції розповіли під час Днів європейської спадщини. Вони наголосили, що будівля з 100-річною історією тривалий час простоювала без власників.

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Як будуть відновлювати садибу у Вінниці

Згідно із презентацією, зовні відновлять мощення тераси, декоративні навершя башт на даху, а також відтворять втрачену автентичну дерев’яну мансарду і балкони.



Фасад неоренесансної будівлі / Скриншот з презентації, 24 канал

Всередині будівлі відновлять оригінальні двері – їх вдалося майже повністю зберегти. Під час ремонтів їх просто винесли на горище. Між вітальнею і малою залою знайшли приховані подвійні двері. Їх замурували у 1970-х роках, а до того працівники радіо використовували цей портал як шафу для одягу.

Який вигляд має будівля всередині / Скриншот з презентації, 24 канал

Відновлять ліпнину та опорядження стін. Зокрема, реставратори припускають, що на деяких стелях приховано живопис. В результаті численних господарських ремонтів на підлозі було перекрито оригінальні паркети в кімнатах, а також керамічні килими з енкаустичної плитки у вхідних залах.

Відновлять ліпнину та опорядження стін​ / Скриншот з презентації, 24 канал

Автентичні кахельні печі не збереглися. Підозрюють, що їх розібрали та вивезли під час останнього ремонту. Можливо, під час реставрації будуть переносити печі з історичних будинків Поділля, які пасуватимуть до інтер’єрів садиби Львовича.



Стан будівлі​ / Скриншот з презентації, 24 канал

Історія садиби

Борух Львович ("сталевий король") був одним з найбільш заможних вінничан на початку XX століття. Підприємцю належав машинобудівний і чавуноливарний завод "Молот". У 1913 з його ініціативи була збудована одноповерхова будівля, з підвалом і мансардним поверхом, прикрашена колонами та скульптурними рельєфами, яка відображала статус власника.