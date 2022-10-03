О проекте сотрудники культурного института рассказали во время Дней европейского наследия. Они подчеркнули, что здание со 100-летней историей долгое время простаивало без владельцев.

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Как будут восстанавливать усадьбу в Виннице

Согласно презентации, снаружи восстановят мощения террасы, декоративные навершие башен на крыше, а также воспроизведут утраченную аутентичную деревянную мансарду и балконы.



Фасад неоренессансного здания / Скриншот по презентации, 24 канал

Внутри здания восстановят оригинальную дверь – ее удалось почти полностью сохранить. Во время ремонтов их просто вынесли на чердак. Между гостиной и малым залом нашли скрытую двойную дверь. Их замуровали в 1970-х годах, а ранее работники радио использовали этот портал как шкаф для одежды.

Как выглядит здание внутри / Скриншот по презентации, 24 канал

Восстановят лепнину и отделку стен. В частности, реставраторы предполагают, что на некоторых потолках скрыта живопись. В результате многочисленных хозяйственных ремонтов на полу были перекрыты оригинальные паркеты в комнатах, а также керамические ковры из энкаустической плитки во входных залах.

Восстановят лепнину и отделку стен / Скриншот по презентации, 24 канал

Аутентичные изразцовые печи не сохранились. Подозревают, что их разобрали и увезли во время последнего ремонта. Возможно, во время реставрации будут переносить печи из исторических домов Подолья, которые подойдут к интерьерам усадьбы Львовича.



Состояние здания / Скриншот по презентации, 24 канал

История усадьбы

Борух Львович ("стальной король") был одним из самых состоятельных винничан в начале XX века. Предпринимателю принадлежал машиностроительный и чугунолитейный завод "Молот". В 1913 году по его инициативе было построено одноэтажное здание, с подвалом и мансардным этажом, украшенное колоннами и скульптурными рельефами, отражающее статус владельца.