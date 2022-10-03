О проекте сотрудники культурного института рассказали во время Дней европейского наследия. Они подчеркнули, что здание со 100-летней историей долгое время простаивало без владельцев.
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Как будут восстанавливать усадьбу в Виннице
Согласно презентации, снаружи восстановят мощения террасы, декоративные навершие башен на крыше, а также воспроизведут утраченную аутентичную деревянную мансарду и балконы.
Фасад неоренессансного здания / Скриншот по презентации, 24 канал
Внутри здания восстановят оригинальную дверь – ее удалось почти полностью сохранить. Во время ремонтов их просто вынесли на чердак. Между гостиной и малым залом нашли скрытую двойную дверь. Их замуровали в 1970-х годах, а ранее работники радио использовали этот портал как шкаф для одежды.
Как выглядит здание внутри / Скриншот по презентации, 24 канал
Восстановят лепнину и отделку стен. В частности, реставраторы предполагают, что на некоторых потолках скрыта живопись. В результате многочисленных хозяйственных ремонтов на полу были перекрыты оригинальные паркеты в комнатах, а также керамические ковры из энкаустической плитки во входных залах.
Восстановят лепнину и отделку стен / Скриншот по презентации, 24 канал
Аутентичные изразцовые печи не сохранились. Подозревают, что их разобрали и увезли во время последнего ремонта. Возможно, во время реставрации будут переносить печи из исторических домов Подолья, которые подойдут к интерьерам усадьбы Львовича.
Состояние здания / Скриншот по презентации, 24 канал
История усадьбы
Борух Львович ("стальной король") был одним из самых состоятельных винничан в начале XX века. Предпринимателю принадлежал машиностроительный и чугунолитейный завод "Молот". В 1913 году по его инициативе было построено одноэтажное здание, с подвалом и мансардным этажом, украшенное колоннами и скульптурными рельефами, отражающее статус владельца.
После смерти Львовича родственники начали долгие нотариальные процедуры, пытаясь получить право владения имуществом покойного. Однако до 1917 года имение стояло пустое. Здание заселили только в 1919 году, когда сюда въехало Министерство Почт и Телеграфов УНР.
Реставрационные дополнения / Скриншот по презентации, 24 канал
В имении работало несколько видных лиц – Симон Петлюра. глава Украинской Автокефальной Православной Церкви патриарх Мстислав, полковник Армии УНР Николай Чеботарев.
В 1920 году украинская власть под давлением большевиков была вынуждена покинуть Винницу. Временные хозяева с 1921 использовали усадьбу Львовича для своих целей. За это время здание потерпело значительные разрушения.