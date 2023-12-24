Дуже важливо підтримувати баланс, щоб створити цілісний образ. Те, що ви задумали зробити кімнати темними, не означає, що абсолютно все має бути чорним, сірим і синім.

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Обирайте теплі кольори

Вибираючи темну фарбу для будь-якої кімнати, зупиніться на теплих відтінках. Це дуже важливо – вони створюють набагато мʼякшу атмосферу.

"Вибирайте теплі темні з червоним, коричневим або жовтим компонентом кольору. Гарними альтернативами чорному будуть шоколадний або фіолетово-коричневий", – радять дизайнери.

Зелено-біла кухня / Фото Urbanology

Подбайте про розкішні аксесуари

"Подумайте про використання плюшевих килимів, оксамитової оббивки або тактильних елементів, як-от штучне хутро чи тканий текстиль, щоб створити контраст і візуальний інтерес на тлі темних відтінків", – підказали фахівці.

Чорна спальня зі стильними деталями / Фото Farrow & Ball

Обирайте світлі меблі

Якщо у вашій кімнаті темні кольори стін, це не означає, що меблі повинні цьому відповідати. Щоб кімната виглядала піднесеною, поєднайте темні кольори стін з меблями світліших тонів.

Як ми вже раніше наголошували, баланс – наше все. Він допомагає запобігти тому, щоб простір здавався занадто важким або похмурим.

Темно-зелена вітальня / Фото Matti Gresham