Очень важно поддерживать баланс для создания целостного образа. То, что вы затеяли сделать комнаты темными, не означает, что абсолютно все должно быть черным, серым и синим.

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Выбирайте теплые цвета

Выбирая темную краску для любой комнаты, остановитесь на тёплых оттенках. Это очень важно – они создают гораздо более мягкую атмосферу.

"Выбирайте тёплые темные с красным, коричневым или желтым компонентом цвета. Хорошими альтернативами черному будут шоколадный или фиолетово-коричневый", – советуют дизайнеры.

Зелено-белая кухня / Фото Urbanology

Позаботьтесь о роскошных аксессуарах

"Подумайте об использовании плюшевых ковров, бархатной обивки или тактильных элементов, таких как искусственный мех или тканый текстиль, чтобы создать контраст и визуальный интерес на фоне темных оттенков", – подсказали специалисты.

Черная спальня со стильными деталями / Фото Farrow & Ball

Выбирайте светлую мебель

Если в вашей комнате темные цвета стен, это не значит, что мебель должна этому соответствовать. Чтобы комната выглядела приподнятой, соедините темные цвета стен с более светлой мебелью.

Как мы уже ранее отмечали, баланс – наше все. Он помогает предотвратить то, чтобы пространство казалось слишком тяжелым или мрачным.

Темно-зеленая гостиная / Фото Matti Gresham