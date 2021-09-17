Аналітика показала, що найбільша кількість оголошень про продаж однокімнатних квартир саме у Київський області. Тут зафіксовано понад 6 900 однокімнаток з середньою вартістю – $43 600.
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Двокімнатні квартири обійдуться в середньому у $66 930, трикімнатні – $85 540.
В самому Києві ціни на нерухомість варіюють від $39 000 за однокімнатну квартиру до $245 560 за новобудову з трьома кімнатами.
За скільки можна купити квартиру у Києві
Аналітична служба OLX Нерухомість наводить такі дані
|
Район
|
Ціна однокімнатної квартири
|
Ціна двокімнатної квартири
|
Ціна трикімнатної квартири
|
Печерський
|
$114 500
|
$160 500
|
$245 560
|
Шевченківський
|
$73 750
|
$113 200
|
$140 000
|
Дніпровський
|
$61 430
|
$75 820
|
$115 000
|
Голосіївський
|
$56 000
|
$90 500
|
$99 000
|
Подільський
|
$55 000
|
$72 500
|
$90 000
|
Оболонський
|
$51 400
|
$67 500
|
$86 750
|
Дарницький
|
$48 800
|
$69 100
|
$112 000
|
Святошинський
|
$45 000
|
$67 000
|
$85 000
|
Солом’янський
|
$40 000
|
$66 500
|
$77 000
|
Деснянський
|
$39 000
|
$56 500
|
$82 000
Новобудови Печерська найдорожчі в Україні – однокімнатна квартира тут коштує майже як 3 трикімнатних квартири у Запорізькій області, де ціна трикімнатки становить $36 700.
Найбюджетніші варіанти однокімнаток та двокімнаток пропонують у Деснянському районі.
Вкластися у бюджетний об’єкт з трьома кімнатами зараз можна у Солом’янському районі. У новобудовах вони коштують $77 000.