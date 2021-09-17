Аналітика показала, що найбільша кількість оголошень про продаж однокімнатних квартир саме у Київський області. Тут зафіксовано понад 6 900 однокімнаток з середньою вартістю – $43 600.

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Двокімнатні квартири обійдуться в середньому у $66 930, трикімнатні – $85 540.

В самому Києві ціни на нерухомість варіюють від $39 000 за однокімнатну квартиру до $245 560 за новобудову з трьома кімнатами.

За скільки можна купити квартиру у Києві

Аналітична служба OLX Нерухомість наводить такі дані

Район

Ціна однокімнатної квартири

Ціна двокімнатної квартири

Ціна трикімнатної квартири

Печерський

$114 500

$160 500

$245 560

Шевченківський

$73 750

$113 200

$140 000

Дніпровський

$61 430

$75 820

$115 000

Голосіївський

$56 000

$90 500

$99 000

Подільський

$55 000

$72 500

$90 000

Оболонський

$51 400

$67 500

$86 750

Дарницький

$48 800

$69 100

$112 000

Святошинський

$45 000

$67 000

$85 000

Солом’янський

$40 000

$66 500

$77 000

Деснянський

$39 000

$56 500

$82 000

Новобудови Печерська найдорожчі в Україні – однокімнатна квартира тут коштує майже як 3 трикімнатних квартири у Запорізькій області, де ціна трикімнатки становить $36 700.

Найбюджетніші варіанти однокімнаток та двокімнаток пропонують у Деснянському районі.

Вкластися у бюджетний об’єкт з трьома кімнатами зараз можна у Солом’янському районі. У новобудовах вони коштують $77 000.