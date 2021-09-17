Аналитика показала, что наибольшее количество объявлений о продаже однокомнатных квартир именно в Киевской области. Здесь зафиксировано более 6900 однокимнаток со средней стоимостью - $ 43 600.

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Двухкомнатные квартиры обойдутся в среднем в $66 930, трехкомнатные – в $85540.

В самом Киеве цены на недвижимость варьируют от $39 000 за однокомнатную квартиру до $245 560 за новостройку с тремя комнатами.

За сколько можно купить квартиру в Киеве

Аналитическая служба OLX Недвижимость приводит следующие данные

Район

Цена однокомнатной квартиры​

Цена двухкомнатной квартиры

Цена трехкомнатной квартиры

Печерський

$114 500

$160 500

$245 560

Шевченковский

$73 750

$113 200

$140 000

Днепровский

$61 430

$75 820

$115 000

Голосеевский

$56 000

$90 500

$99 000

Подольский

$55 000

$72 500

$90 000

Оболонский

$51 400

$67 500

$86 750

Дарницкий

$48 800

$69 100

$112 000

Святошинский

$45 000

$67 000

$85 000

Соломенский

$40 000

$66 500

$77 000

Деснянский

$39 000

$56 500

$82 000

Новостройки Печерска самые дорогие в Украине – однокомнатная квартира здесь стоит почти как 3 трехкомнатные квартиры в Запорожской области, где цена трешки составляет $36 700.

Самые бюджетные варианты однокомнатных и двухкомнатных квартир предлагают в Деснянском районе.

Уложиться в бюджетный объект с тремя комнатами сейчас можно в Соломенском районе. В новостройках они стоят $77 000.