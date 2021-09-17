Аналитика показала, что наибольшее количество объявлений о продаже однокомнатных квартир именно в Киевской области. Здесь зафиксировано более 6900 однокимнаток со средней стоимостью - $ 43 600.

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Двухкомнатные квартиры обойдутся в среднем в $66 930, трехкомнатные – в $85540.

В самом Киеве цены на недвижимость варьируют от $39 000 за однокомнатную квартиру до $245 560 за новостройку с тремя комнатами.

За сколько можно купить квартиру в Киеве

Аналитическая служба OLX Недвижимость приводит следующие данные

Район Цена однокомнатной квартиры​ Цена двухкомнатной квартиры Цена трехкомнатной квартиры Печерський $114 500 $160 500 $245 560 Шевченковский $73 750 $113 200 $140 000 Днепровский $61 430 $75 820 $115 000 Голосеевский $56 000 $90 500 $99 000 Подольский $55 000 $72 500 $90 000 Оболонский $51 400 $67 500 $86 750 Дарницкий $48 800 $69 100 $112 000 Святошинский $45 000 $67 000 $85 000 Соломенский $40 000 $66 500 $77 000 Деснянский $39 000 $56 500 $82 000

Новостройки Печерска самые дорогие в Украине – однокомнатная квартира здесь стоит почти как 3 трехкомнатные квартиры в Запорожской области, где цена трешки составляет $36 700.

Самые бюджетные варианты однокомнатных и двухкомнатных квартир предлагают в Деснянском районе.

Уложиться в бюджетный объект с тремя комнатами сейчас можно в Соломенском районе. В новостройках они стоят $77 000.