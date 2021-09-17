Аналитика показала, что наибольшее количество объявлений о продаже однокомнатных квартир именно в Киевской области. Здесь зафиксировано более 6900 однокимнаток со средней стоимостью - $ 43 600.
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Двухкомнатные квартиры обойдутся в среднем в $66 930, трехкомнатные – в $85540.
В самом Киеве цены на недвижимость варьируют от $39 000 за однокомнатную квартиру до $245 560 за новостройку с тремя комнатами.
За сколько можно купить квартиру в Киеве
Аналитическая служба OLX Недвижимость приводит следующие данные
|
Район
|
Цена однокомнатной квартиры
|
Цена двухкомнатной квартиры
|
Цена трехкомнатной квартиры
|
Печерський
|
$114 500
|
$160 500
|
$245 560
|
Шевченковский
|
$73 750
|
$113 200
|
$140 000
|
Днепровский
|
$61 430
|
$75 820
|
$115 000
|
Голосеевский
|
$56 000
|
$90 500
|
$99 000
|
Подольский
|
$55 000
|
$72 500
|
$90 000
|
Оболонский
|
$51 400
|
$67 500
|
$86 750
|
Дарницкий
|
$48 800
|
$69 100
|
$112 000
|
Святошинский
|
$45 000
|
$67 000
|
$85 000
|
Соломенский
|
$40 000
|
$66 500
|
$77 000
|
Деснянский
|
$39 000
|
$56 500
|
$82 000
Новостройки Печерска самые дорогие в Украине – однокомнатная квартира здесь стоит почти как 3 трехкомнатные квартиры в Запорожской области, где цена трешки составляет $36 700.
Самые бюджетные варианты однокомнатных и двухкомнатных квартир предлагают в Деснянском районе.
Уложиться в бюджетный объект с тремя комнатами сейчас можно в Соломенском районе. В новостройках они стоят $77 000.