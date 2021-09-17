Скільки коштують квартири в найдорожчому районі Києва

Опираючися на новий розділ сайту – Новобудови, аналітична служба OLX Нерухомість дослідила ціни на столичне житло. Розповідаємо, у якому районі виявлені найнижчі та найвищі ціни.

Аналітика показала, що найбільша кількість оголошень про продаж однокімнатних квартир саме у Київський області. Тут зафіксовано понад 6 900 однокімнаток з середньою вартістю – $43 600.

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Двокімнатні квартири обійдуться в середньому у $66 930, трикімнатні – $85 540.

В самому Києві ціни на нерухомість варіюють від $39 000 за однокімнатну квартиру до $245 560 за новобудову з трьома кімнатами.

За скільки можна купити квартиру у Києві

Аналітична служба OLX Нерухомість наводить такі дані

Район Ціна однокімнатної квартири Ціна двокімнатної квартири Ціна трикімнатної квартири Печерський $114 500 $160 500 $245 560 Шевченківський $73 750 $113 200 $140 000 Дніпровський $61 430 $75 820 $115 000 Голосіївський $56 000 $90 500 $99 000 Подільський $55 000 $72 500 $90 000 Оболонський $51 400 $67 500 $86 750 Дарницький $48 800 $69 100 $112 000 Святошинський $45 000 $67 000 $85 000 Солом’янський $40 000 $66 500 $77 000 Деснянський $39 000 $56 500 $82 000

Новобудови Печерська найдорожчі в Україні – однокімнатна квартира тут коштує майже як 3 трикімнатних квартири у Запорізькій області, де ціна трикімнатки становить $36 700.

Найбюджетніші варіанти однокімнаток та двокімнаток пропонують у Деснянському районі.

Вкластися у бюджетний об’єкт з трьома кімнатами зараз можна у Солом’янському районі. У новобудовах вони коштують $77 000.