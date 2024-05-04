Де розмістити шафу в маленькій спальні: ось як дизайнери максимізують простір

Питання про те, де розмістити шафу, часто стає проблемним, під час облаштування маленької спальні. Якщо розташувати її в неправильному місці, кімната здаватиметься тісною та непрактичною.

Якщо ліжко та тумбу вдається помістити без проблем, то з шафою можуть виникнути труднощі. Дизайнери вирішили розповісти, як можна отримати максимум від обмеженого простору.

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Знайдіть вільний кут

Спальня з високою шафою у куті / Фото Future

У маленькій спальні треба ефективно використовувати кожний квадратний метр. Тому поставити шафу в кутку – завжди гарна ідея.

"Кутова шафа гарантує багато місця для зберігання. Вона не буде захаращувати простір, таким чином запобігаючи відчуттю "закутості", – каже нью-йоркський дизайнер Артем Кроповінський.

Використайте довгу стіну

Вбудована блакитна шафа / Фото Mylands

Маленькі спальні часто мають подовжену форму, а це дає можливість розмістити вбудовану шафу великого розміру вздовж усієї стіни. Так розташовують шафу купе, яка, з одного боку, трохи "краде" площу, але, з іншого боку, не захаращує кімнату.

Поставте біля ліжка

Синя ротангова шафа біля ліжка / Фото Mary Wadsworth

Це зовсім не очевидне розташування, яке багатьом може здатися дивним, бо всі звикли ставити біля ліжка тумбу. Та насправді воно дуже логічне і доречне. Зараз виробники меблів створили безліч варіантів шаф, які мають вбудовані полиці, що легко замінюють тумбу.