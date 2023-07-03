У яких містах Британії власники будинків найчастіше стають жертвами шахраїв

Дослідження показало, що Ньюкасл, Лондон і Шеффілд є найбільшими містами, де власники будинків найчастіше стають жертвами шахраїв. В середньому вони втрачають 1150 фунтів стерлінгів.

Ліверпуль і Бристоль завершують першу п'ятірку, тоді як 18% жителів Манчестера і Лестера також бували у схожих ситуаціях. Власники "розщедрювалися" на незадовільну роботу торговців-шахраїв, наприклад, сантехніку (24%), фарбування та оздоблення (19%), а також облаштування ванної кімнати (17%).

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Шахрайство під час ремонту

Результати опитування 2000 дорослих показали, що до найбільших проблем належать: безлад, який залишився після ремонту (24%), та довгий процес робіт, який займає набагато більше часу, ніж було домовлено (20%).

Дослідження також виявило, що майже дві третини (65%) залишилися принаймні трохи розчарованими роботою, виконаною в їхніх домівках або садах. Власники змушені були інвестувати додаткові кошти, щоб виправити або завершити поганий ремонт.

Професор поведінкових наук в Саутгемптонському університеті Константінос Кацікопулос дослідив проблему шахрайства в Британії. Фахівець зазначив, що часто люди самі втрачають пильність і, найімовірніше, несвідомо запрошують шахрая до свого дому. Це відбувається в стані стресу, фінансового тиску та через рекомендації з вуст в уста.

"Якщо ви опинитеся в такому стані чи ситуації, краще не поспішати з рішенням. І хай вас не приваблює низька ціна", – зазначає професор.