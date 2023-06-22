Усі хочуть придбати шахтарський котедж у Лібруку: чому він викликав такий ажіотаж

Будинок наповнений історичним шармом і розташований у популярному місці австралійського передмістя. Це вже дві причини, чому його так усі хочуть купити.

Шахтарський котедж 1890-х років нещодавно відреставрували. Його можуть легко продати за ціну, значно вищу середньої вартості на будинок в Аделаїді. Покупці вже готуються до торгів.

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Особливий будинок в Аделаїді

Житло планують продати за 800 тисяч доларів, а це на 130 тисяч доларів більше за середню вартість.

Агентка з продажу Джекі Бейлі розповіла, що будинком масово цікавляться молоді пари. Однак нерухомість також може бути придатною для інвестицій – дохідність від оренди зросла майже на 2 відсотки за останній рік. Середній будинок у Лібруку зараз здають в оренду за 585 доларів на тиждень.

Відомо, що шахтарський будинок був домом для однієї люблячої родини протягом багатьох років. І любов тут справді відчувається, до всього. "Там панує справжня атмосфера, і власники зробили чудову роботу, щоб зберегти шарм спадщини котеджу", – каже Бейлі.

Основний колір інтер'єру – білий / Фото Realestate

Будинок, розташований на площі 209 квадратних метрів, має дві спальні, вітальню та їдальню відкритого планування, сучасну ванну кімнату та затишну кухню в сільському стилі, яка виходить на задній двір із зеленим садом.

Власний садок / Фото Realestate

Він розташований лише за декілька хвилин ходьби від парку Хазелвуд і басейну Бернсайд, а також за декілька хвилин їзди до міст Бернсайд, Марріятвіль і багатьох місцевих та приватних шкіл.

"На жаль, на території немає автостоянки, але будинок розташований на красивій спокійній вулиці, де можна припаркувати машину", – розповідає агентка з продажу.