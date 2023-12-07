Які тони поєднуються із трендовим відтінком зелена шавлія: 5 ідеальних комбінацій
Джерело:Homes & Gardens
Якщо пофарбувати стіни у шавлієвий відтінок або підібрати такі меблі, то ви створите чарівну заспокійливу атмоферу в кімнаті. Це приглушений і ніжний тон, який ідеально підходить для будь-якого простору: від елегантних віталень до простих кухонь і спалень.
"За останні роки популярність зеленої шавлії зросла не тільки завдяки її універсальності, але й як нагадування про навколишнє середовище. Це допомагає нам відчувати натхнення та оживляє будь-яку кімнату", – експертка Гелен Шоу з Benjamin Moore.
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Шавлію вважають ніжним сіро-зеленим тоном, через те вона дуже добре поєднується з іншими кольорами. Ось 5 відтінків, які є чудовою парою для шавлієвого.