Які тони поєднуються із трендовим відтінком зелена шавлія: 5 ідеальних комбінацій

Якщо пофарбувати стіни у шавлієвий відтінок або підібрати такі меблі, то ви створите чарівну заспокійливу атмоферу в кімнаті. Це приглушений і ніжний тон, який ідеально підходить для будь-якого простору: від елегантних віталень до простих кухонь і спалень.

"За останні роки популярність зеленої шавлії зросла не тільки завдяки її універсальності, але й як нагадування про навколишнє середовище. Це допомагає нам відчувати натхнення та оживляє будь-яку кімнату", – експертка Гелен Шоу з Benjamin Moore.

Зверніть увагу КН РІЕЛ долучилася до програми "єВідновлення": що це означає для українців

Шавлію вважають ніжним сіро-зеленим тоном, через те вона дуже добре поєднується з іншими кольорами. Ось 5 відтінків, які є чудовою парою для шавлієвого.

Темно-фіолетовий

Кухня-їдальня з шавлієво-зеленою стіною та фіолетовими шафами / Фото Little Greene

Ніжно-рожевий

Шавлієві шпалери з ніжно-рожевими візерунками / Фото Future

Кремовий

Світлі нейтральні відтінки пом'якшують зелені тони / Фото Future

Помаранчевий

Шавлієві та помаранчеві деталі вдало поєднали в дизайні спальні / Фото Future

Світло-сірий

Холодне поєднання кольорів у вітальні / Фото Original BTC