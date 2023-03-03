Шеббі-шик зародився в 1980-х роках і швидко завоював популярність серед любителів вінтажного декору. Це щось середнє між провансом, вікторіанською класикою і бохо. Цей тип дизайну – найкращий варіант для заміських будинків, він вимагає багато місця й уваги до деталей. Проте ванну кімнату в стилі шеббі-шик можна облаштувати і в умовах невеликої міської квартири.

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Основні риси стилю

Цей стиль інтер'єру легко відрізнити від інших. Його особливості такі:

Переважають пастельні тони . Популярні – слонова кістка, сріблисто-сірий і запорошена троянда.

. Популярні – слонова кістка, сріблисто-сірий і запорошена троянда. Пильна увага до текстилю , його оформлення: рюші, мережива, вишивка.

, його оформлення: рюші, мережива, вишивка. Використання квіткової аплікації . Наприклад, троянди на світлому фоні.

. Наприклад, троянди на світлому фоні. Вінтажний декор .

. Для автентичності стилю меблі спеціально "старять", використовуючи методи брашування, кракелюру. Тому шеббі-шик ділиться на два типи. У першому випадку дизайнери використовують оригінальний антикваріат, відреставрований або знайдений в спеціалізованих магазинах. У другому – сантехніку та інші аксесуари "обробляють", завдяки чому вони набувають вікового вигляду..

Використання меблів у ванній кімнаті в стилі шеббі-шик

Шеббі-шик – це стиль з акцентом на меблі. Дизайнери намагаються створити в приміщенні оригінальну атмосферу. Рекомендують купити стару шафу, відреставрувати її і перетворити на умивальник. Аналогічні процедури можна виконати з тумбою для ванного приладдя.

Антикварні плетені кошики, вази, пуфи або навіть крісло-гойдалка (якщо дозволяє місце) стануть прекрасним доповненням.



Ванна в стилі шеббі-шик / Фото Interior

Що стосується ванни, то сучасні моделі, наприклад, акрилові, не підходять. Також не варто обирати предмети з підсвічуванням.

Ще одна важлива деталь, на яку слід звернув увагу, – це аксесуари. Наприклад, статуетки, підвіски. Свічки допоможуть створити особливу атмосферу. Приймати водні процедури в такій ванній дуже романтично.



У цьому стилі важливі деталі / Фото Hunker