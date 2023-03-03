Шебби шик зародился в 1980-х годах и быстро завоевал популярность среди любителей винтажного декора. Это нечто среднее между провансом, викторианской классикой и бохо. Этот тип дизайна – самый лучший вариант для загородных домов, он требует много места и внимания к деталям. Однако ванную в стиле шебби-шик можно обустроить и в условиях небольшой городской квартиры.
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Основные черты стиля
Этот стиль интерьера легко отличить от других. Его особенности таковы:
- Доминируют пастельные тона. Популярные – слоновая кость, серебристо-серый и пыльная роза.
- Пристальное внимание к текстилю, его оформление: рюши, кружева, вышивка
- Использование цветочной аппликации. К примеру, розы на светлом фоне.
- Винтажный декор.
- Для подлинности стиля мебель специально "старят", используя методы браширование, кракелюра. Потому шебби-шик делится на два типа. В первом случае дизайнеры используют оригинальный антиквариат, отреставрированный или найденный в специализированных магазинах. Во втором – сантехнику и другие аксессуары "обрабатывают", благодаря чему они приобретают вековой вид.
Использование мебели в ванной комнате в стиле шебби-шик
Шебби-шик – это стиль с акцентом на мебель. Дизайнеры пытаются создать в помещении оригинальную атмосферу. Рекомендуют купить старый шкаф, отреставрировать его и превратить в умывальник. Аналогичные процедуры можно выполнить с тумбой для ванных принадлежностей.
Антикварные плетеные корзины, вазы, пуфы или даже кресло-качели (если позволяет место) станут прекрасным дополнением.
Ванна в стиле шебби-шик / Фото Interior
Что касается ванны, то современные модели, к примеру, акриловые, не подходят. Также не стоит выбирать предметы с подсветкой.
Еще одна немаловажная деталь, на которую следует обратить внимание, – это аксессуары. К примеру, статуэтки, подвески. Свечи помогут создать особую атмосферу. Принимать водные процедуры в такой ванной очень романтично.
У цьому стилі важливі деталі / Фото Hunker