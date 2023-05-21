Шедевр Френка Райта: зазирніть у будинок, спроєктований культовим американським архітектором

Будинок, спроєктований відомим архітектором-новартором Френком Райтом, чекає на нового власника. Житло продають за 8 мільйонів доларів.

Дім площею понад 640 квадратних метрів розташований у Нью-Кейнені, Коннектикут. Він вміщує аж сім спалень та вісім ванних кімнат.

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Дім спроєктував Френк Райт

Дім збудували в 1956 році. Проєкт розробив Френк Ллойд Райт, американський архітектор-новатор, творчість якого мала величезний вплив на розвиток західної архітектури в першій половині XX століття.

Хоч будинок коштує 8 мільйонів доларів, вже після кількох годин на ринку, з'явилися ті, хто зацікавився купівлею.

Інтер'єр повністю в нейтральних кольорах / Фото Realtor

Кухня – це простір у стилі камбузу. Фірмові деталі, такі як стіни з бетонних блоків, плоский дах, вбудовані елементи, вигнуті лінії і предмети з філіппінського червоного дерева є по всьому будинку.

Окрім житла, є також сарай зі спальнею, ванною та великою кількістю сховищ, басейн, тенісний корт і гараж. Колишнє бомбосховище будинку перетворили на винний льох.

Басейн просто неба / Фото Realtor

Агент з лістингу каже, що новим власником, можливо буде "хтось, хто цікавиться архітектурою та особливими будинками. Це може бути іноземний покупець".