Ще один хмарочос у Нью-Йорку: чим захоплює новітній проєкт
Джерело:dezeen
У Нью-Йорку представили остаточний варіант нового вражаючого проєкту – Two World Trade Center. Після завершення споруда стане завершальним компонентом комплексу Світового торгового центру.
Проєкт будівлі, розроблений Foster + Partners і студією BIG, являє собою інноваційний хмарочос зі східчастими секціями та вкритими терасами з деревами.
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Світовий торговий центр від Foster + Partners Two, наповнений зеленими терасами, вперше представлений у 2006 році. Тоді він мав дещо інший дизайн з похилим верхом у формі ромба. У 2015 році від нього відмовилися і замінили на дизайн датської архітектурної студії BIG, перш ніж розробник Silverstein Properties повернув проєкт Foster + Partners для доопрацювання.
Нові зображення, як показано в The Architect's Newspaper, показують, що вежа буде розділена на серію різних вертикальних елементів, які спускаються з найвищого, який за прогнозами матиме понад 400 метрів висоти.
Вертикальні секції розділені металевими ребрами, які проходять по висоті будівлі.Нерухомість – популярний актив серед інвесторів різного рівня. Правильно зайти на ринок допоможе Корпорація Нерухомості РІЕЛ, яка за 19 років діяльності успішно реалізувала понад 60 об'єктів.
Найвищі грані вежі мають вирізи, які утворюють тераси, тоді як коротші вертикальні елементи каскадом упускаються на іншій стороні, створюючи ряд балконів просто неба.