Що чекає ринок нерухомості в останні місяці року: прогнози експертів

Асоціація фахівців з нерухомості України прогнозує зниження активності покупців. При цьому середня ціна зросте орієнтовно на 3%.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючися на дані Асоціації фахівців з нерухомості України. Детальніше про те, що чекає ринок нерухомості до кінця 2021 року – далі.

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Вже зараз вартість квартир на первинному ринку збільшилася на 15 – 20%, що, зокрема, є наслідком зростанням собівартості будівництва та великою кількістю придбання нерухомості інвесторами. Ймовірно, що ціна залишиться на цьому рівні до кінця року.

Що може вплинути на ріст цін:

зростання собівартості будівництва, зокрема будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт;

зростання наявного платоспроможного попиту;

розвиток іпотеки та фінансових інструментів;

реформи містобудування.

Наприклад, за даними Львівського відділення АФНУ, за вересень кількість угод у деяких забудовників Львова знизилася на 12 – 20%. Схожі тенденції спостерігаються в інших великих обласних центрах: в Києві, Одесі та Харкові зменшення покупців становить близько 10%, у Дніпрі – 7 – 10%.

Президент АФНУ Юрій Піта розповів, що зниження активності покупців на первинному ринку поки що не спричинило якихось суттєвих цінових змін. Проте, забудовники отримали досить красномовний сигнал, що наразі попит майже повністю реалізовано

До кінця року середні ціни на новобудови можуть зрости на 2 – 3%. Збільшення цін в межах 3 – 5% очікується лише у 20 – 30% об’єктів, що зводяться. Разом з тим, забудовники чудово розуміють, що "відірваність" цін від реального попиту вплине на подальше зменшення кількості угод, – прокоментував ситуацію Піта.

Деякі фактори можуть змінити ситуацію на первинному ринку житла

В останні місяці 2021 року як на первинному, так і на вторинному ринках простежуватимуться схожі цінові тенденції. Проте для первинного ринку вкрай важливим є завершення реформи містобудівної діяльності. Поки зарано стверджувати, що в цьому питанні сталися значні зрушення.

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Насамперед експерти нагадують, що у жовтні та листопаді очікується голосування Ради з низки законопроєктів, які впливатимуть на кон’юнктуру первинного ринку житла.

Прийняття необхідних документів для реформування будівельної галузі (законопроєктів № 5655, 5656 та 5877) можуть суттєво спростити діяльність забудовників і водночас збільшити довіру потенційних інвесторів. Не виключено, що з прийняттям цих законопроєктів вже до кінця року на ринку збільшиться кількість нових об’єктів, в яких розпочнуться продажі квартир. Зростання пропозиції на тлі обмеженого попиту стане вагомим фактором стабільності цін, – підкреслив очільник АФНУ.

Що стосується законопроєкту 5877, то одним з головних питань для його ефективності є оподаткування придбаної квартири, що буде збудована в майбутньому.

За логікою, придбання квартири в будинку, що зводиться, має оподатковуватися одразу за ставкою 20% ПДВ, що призведе до податкового навантаження для забудовників, та 18% податку на доходи фізичних осіб з третього і наступного продажу, що призведе до суттєвих витрат для інвесторів, які придбають об'єкти з метою перепродажу, – вважає Піта.

Щоб знизити витрати, покупці можуть частково переорієнтуватися на вторинний ринок.