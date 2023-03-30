3 речі, які зроблять ванну кімнату ідеальною

Якщо грамотно спланувати ремонт у ванній кімнаті, можна добряче покращити та спростити собі життя у майбутньому. Як це зробити, 24 канал розповідає далі.

Ванна кімната – це не лише місце для унітаза, умивальника та душової кабіни чи ванни. Вона слугує місцем зберігання засобів для миття, прання та догляду за тілом, локацією для макіяжу, денної рутини чи сховищем для брудного одягу.

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Що потрібне у ванній кімнаті

Правильне дзеркало

Вибір дзеркала у ванну кімнату залежить від ваших потреб. Тому не рекомендуємо звертатись увагу лише на візуальну складову, а враховувати його функціональність. Якщо наносити макіяж ви плануєте у майбутній ванній, задумайтесь над підсвіткою. Також можливо ліквідувати проблему запотівання ще на етапі планування та придбати дзеркало з антизапотіванням.

Варто ретельно продумати освітлення не лише у зоні дзеркала, але й загалом у ванній кімнаті. Вдалий дизайн підкреслить трендове багаторівневе освітлення, яке має ще й практичне значення та допоможе візуально збільшити простір.



Якісне освітлення збільшує простір / Фото Pexels

Продумане зберігання

Ретельно сплануйте, що саме будете зберігати у ванній кімнаті, та розрахуйте простір для усіх предметів. Якщо пральна машинка у вас розташована тут, логічно задуматись над окремим місцем для зберігання брудного одягу, аби потім не купувати для нього спеціальний кошик, який буде нагромаджувати простір, чи зберігати на пральній машинці.

Уникайте значної кількості декоративних елементів та відкритого зберігання. Всі речі мають виконувати практичну функцію.



Продумуйте зберігання / Фото Pexels

Осередки тепла

Йдеться не лише про теплу підлогу, яка допомагає уникнути надмірної вологості у ванній та підтримувати здоровий клімат кімнати. Рекомендуємо задуматись і над створенням теплої стіни, яка замінить стандартну рушникосушку.



Тепла стіна та тепла підлога – це гарні рішення / Фото Pexels