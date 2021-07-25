Деякі прийоми дозволять зробити приміщення ідеальним. 5 з них назвала дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.

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Прийоми, які зроблять ванну кімнату зручною

Місця для зберігання

У ванній кімнаті має бути достатньо місць для зберігання. Це можуть бути відкриті полиці, закриті шафки, ніші тощо. Використовуйте для цього будь-які можливості.

Правильний вибір унітазу

Підвісна модель – набагато зручніша, ніж підлогова. Це відчувається під час прибирання в санвузлі.

Біде

Навіть якщо встановити біде, що стоїть окремо, не дозволяє метраж, відмовлятися від цього зручного предмета сантехніки не варто. Можна встановити гігієнічний душ поруч зі звичайним унітазом. Але найсучасніше і компактне рішення – унітаз-біде,

– зазначила Пашковська.

Ванна кімната вимагає продуманості / Фото Pixabay

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Розетки

Оформляючи ванну кімнату, пам'ятайте, що з кожним роком з'являється все більше техніки. Для цього важливо передбачити розетки для електричної рушникосушки, дзеркала з підсвічуванням, фена, бритви тощо.

Освітлення

У ванній кімнаті повинно бути багато світла. Для цього використовуйте різні сценарії освітлення. Пам'ятайте, що одного світильника недостатньо. Вибирайте дзеркало з підсвічуванням, лампи, бра та ін.