Що робити, якщо у будинку зникли електрика, вода, газ чи тепло: інструкція

Уранці 10 жовтня Україна опинилась під масованим ракетним обстрілом зі сторони Росії. Внаслідок атаки пошкоджено низку об'єктів інфраструктури, частина міст досі залишається без електроенергії та води.

Як діяти населенню разі аварії на системах життєзабезпечення розповіли у Кіровоградській обласній державній адміністрації.

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Алгоритм дій при пошкодженні газопроводів чи електромереж

Якщо в електромережі перепади струму або електрика взагалі зникла, слід відключити від мережі електроприлади, повідомити про проблему диспетчера житлово-комунальної контори або зателефонувати 101.

Якщо неподалік обірвало дроти електромереж, то:

не наближайтеся до обірваних або провислих дротів ближче, ніж на 5 – 8 метрів;

якщо дріт упав поблизу, відійдіть від небезпечної зони дрібними кроками або стрибками (тримаючи ступні ніг разом).

Якщо ви відчули у приміщенні запах газу, слід негайно перекрити газовий кран і викликати аварійну службу за номером 104. При цьому не можна запалювати вогонь (запальнички, сірники тощо), вмикати електроприлади. Краще взагалі знеструмити все житло. Після потрібно вчинити наступне:

провітрити не тільки загазоване приміщення, а й усе житло;

покинути приміщення і не заходити, поки працівники газової служби не підтвердять усунення аварії.

Що робити при відключенні тепла чи водопостачання

Якщо зникло водопостачання, то необхідно закрити всі відкриті до пошкодження крани. Вживати та використовувати для приготування їжі краще питну воду в пляшках, які продаються в магазинах. При цьому слід утриматися від вживання води з відкритих водойм.

У випадку відключення централізованого опалення: