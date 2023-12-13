Двері-невидимки: що це за сучасний тренд в дизайні інтер'єру та чому його всі обирають

13 грудня 2023, 14:20
Читать новость на русском

Джерело:

Room to do

Щоб урізноманітнити інтер'єр, зараз дуже часто використовують двері-невидимки замість звичайних. Це справді тренд у світі дизайнів вже кілька років, і він має значні переваги.

Щоб встановити двері-невидимки, майстри повинні використати приховані петлі й замаскувати дверне полотно під стіни. Їх викривають лише помітний контур і дверна ручка.

Зверніть увагу Як підтвердити дохід при купівлі квартири: поради девелопера

Усе, що треба знати про двері-невидимки

Такий дизайнерський трюк дозволяє не лише урізноманітнити інтер'єр і замаскувати вхід до кімнати, а й підкреслити мінімалістський стиль. Тож якщо ви плануєте стильний і стриманий дизайн, то двері-невидимки стануть чудовим доповненням.

Окрім того, за словами дизайнерів, двері-невидимки візуально розширюють кімнату. Їх можна впевнено встановлювати у невеликих приміщеннях.


Невидимі двері у вітальні / Фото OLX

Залежно від способу відчинення приховані двері бувають таких типів:

  • Гойдання. Це двері, які ми відчиняємо традиційним способом, – назовні або всередину. Таке полотно "видає" наявність ручки.
  • Ковзання. В цьому випадку дверне полотно засувається в нішу в стіні і може бути зовсім непомітним. Це ідеальний варіант для кімнат, де немає вільного місця.
  • Висування. При відчиненні впираються в стіну. Під час встановлення таких дверей використовують роликові механізми, до яких підвішується полотно.
  • Обертання. Дверне полотно обертається навколо осі. Така конструкція має дуже ефектний вигляд, але обійдеться дорого. Під такий тип отвору треба виділити багато місця.

Щоб замаскувати двері в дизайні інтер'єру загалом використовують різні методи. Найпростішим є фарбування стін і дверей в один тон. Фарбу можна замінити шпалерами. Якщо ви хочете, щоб двері були максимально непомітні, то краще використовуйте на стінах малюнки.

Скільки часу займає ремонт у ванній кімнаті

Якщо ви плануєте робити ремонт у ванній, то для цього треба правильно розрахувати час. Загалом усе залежить від розміру приміщення, обсягу роботи, наявності матеріалів і непередбачуваних проблем, які можуть виникнути. Та зазвичай, якщо все рухається за планом, ремонт триватиме від восьми до дванадцяти тижнів.

Ремонт ванної кімнати – це покроковий процес, тому дизайнери розписали все поетапно. Ось скільки часу займає кожен вид роботи.

Автор: Марта Левицька