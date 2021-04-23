Що таке клубний будинок: особливості та нюанси, які потрібно знати

Клубний будинок вважається житлом елітного класу, має кілька поверхів і лише 10-12 квартир. Подібна нерухомість рідко потрапляє у вільний продаж, а мешканців ретельно вибирає рієлтор чи забудовник.

Які ще особливості, переваги та нюанси мають клубні будинки, та хто найчастіше в них проживає, розповіли у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

Важливо Паркувальне місце в новобудові: чи варто його купувати

На кого розрахований клубний будинок

У клубному будинку здебільшого живуть люди одного соціального статусу та приблизно з однаковим рівнем доходів. Вони мають схожі погляди, звички та навіть розпорядок дня. Здебільшого це: спортсмени, бізнес-партнери та інші люди, об'єднані спільними інтересами та захопленнями.

Як оформляються квартири

Процес купівлі житла в клубній новобудові дещо відрізняється від звичних угод. Найчастіше – це договори:

купівлі-продажу майнових прав;

інвестиційний;

на право власності на частину будинку, а не саму квартиру.

Особливість останнього – у тому, що укладається він переважно для приватних будинків.

Така колізія можлива через те, що іноді клубний малоквартирний будинок зводиться в місцевості, де дозволене виключно приватне будівництво. І оформляється відповідним чином. А мешканці у процесі купівлі отримують права власності на певний метраж – саму квартиру та місця загального користування. Є цікаві юридичні нюанси, які також не дають можливості виставити приміщення у вільний продаж, що забезпечує статусність будинку,

– пояснили у РІЕЛ.

ЖБ Topolis від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel

Актуально Як отримати кредит на квартиру в Україні: нюанси, які потрібно врахувати

Особливості клубного будинку

Подібні будівлі, як вже зазначалося вище, є елітними, а їхні проєкти індивідуальними. Зокрема, клубні будинки не бувають багатоповерховими, але мають незвичайний зовнішній вигляд, унікальне планування квартир (деякі з них можуть займати весь поверх або навіть два), високі стелі (до 5 метрів). Для їх внутрішнього оздоблення використовують унікальні матеріали та рішення.

Іноді клубне житло роблять у відреставрованих історичних будівлях. Там можуть бути старовинні барельєфи, аркові проходи, а товщина стін може вимірюватися кількома метрами.

Місцерозташування та інфраструктура

Клубне житло завжди розташоване у гарному місці та поблизу найважливіших об'єктів інфраструктури: шкіл, дитячих садків, супермаркетів, транспортних розв'язок та місць відпочинку. Водночас його мешканцям не заважають звуки та активність міського життя, адже для нерухомості цього класу обирають мальовничі паркові зони та центральні райони.

Також акцентуємо на відсутності комерційних площ, принаймні "чужих" підприємців. На перших поверхах не розташовуються магазини, кав'ярні або салони краси. Це, до речі, ще одна відмінність від висотних новобудов, де весь перший, а іноді й другий поверхи відведені під комерційну діяльність, щоб забезпечити потреби мешканців. Тоді як у клубних усі подібні заклади розміщені буквально через дорогу, а в пріоритеті – створення закритого VIP-світу без сторонніх, що живе у власному ритмі,

– уточнили в Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

ЖК Monaco від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel

Основні переваги

Високий рівень комфорту є одним з найважливіших моментів проживання у клубному будинку. Він передбачає закриту територію, цілодобову охорону та відеоспостереження, підземний паркінг, власну котельню для опалення, компанію, яка обслуговує будинок та прилеглу територію. Крім того, поруч є свій спортивний зал, басейн та більярдна, тераса чи лаунж-зона на даху, різноманітні зони відпочинку, заклади харчування.

Від керівної компанії залежить узагалі все, що відбувається в будинку та навколо нього. Така фірма – обов'язковий атрибут. Крім забезпечення комфорту мешканців, її співробітники відповідають і за прибирання, і за те, хто заходить на територію. Клубні будинки – це місто в місті, закрите і самодостатнє. А зведені в самому центрі подій, щоб і розваги поруч, і до роботи можна було швидко дістатися,

– розповіли в РІЕЛ.

Як йшлося вище, клубні будинки – малоповерхові. Найчастіше це –2-3 поверхи, 1 чи 2 секції та невелика кількість квартир. Усі мешканці знають своїх сусідів – це головна відмінність від висотних ЖК, де проживають сотні людей.

ЖК "Велика Британія" від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel

Квартира у клубному будинку: де купити

Житловий комплекс "Велика Британія" в історичному центрі Львова – це клубний будинок від Корпорації Нерухомості РІЕЛ, який побудовано в англійському стилі. Це нерухомість, яка поєднує в собі британську елегантність, добротність споруди та респектабельність району. Розкішні дворівневі квартири з панорамними вікнами та індивідуальною системою опалення стануть відмінним варіантом для поціновувачів комфортного та безпечного життя. Крім того, у кварталі заплановано торговельний центр, спортивний комплекс, паркінг та навчальні заклади для дітей. Щоб дізнатися детальніше – звертайтеся до фахівців РІЕЛ.