Як отримати кредит на квартиру в Україні: нюанси, які потрібно врахувати
Десятки тисяч сімей в Україні мріють мати своє житло. Багатьох з них цікавить можливість молодіжного кредитування.
Джерело:24 канал
Відповідну програму було запущено в Україні у 2014 році, однак цього року її фінансування обмежили, через що отримати молодіжний кредит на житло виявилося практично неможливо. Як отримати держдопомогу на купівлю квартири та які альтернативи існують – розповіли у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.
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Умови кредитування
Програма молодіжного кредитування(далі – Програма) розрахована на молодих сімей до 35 років. Для отримання кредиту, сім'я має стояти в квартирній черзі, потім звернутися до Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (далі – Фонд). Фонд управляє Програмою, формує списки учасників та займається пошуком підрядників, у яких можна придбати житло.
- Термін кредитування – до 30 років.
- Сума кредитування – до 50% вартості житла.
- Відсоткова ставка – від 7% річних для сімей без дітей і звільнення від сплати відсотків для сімей з однією дитиною і більше.
- Початковий внесок – не менше, ніж 6% від вартості житла.
- Перший внесок сплачує сім'я.
Які вимоги до позичальників
Як вже зазначалося, молодіжний кредит на житло надається сім'ям у віці до 35 років, які стоять у квартирній черзі у міській раді.
Кредит надається:
- сім'ям, у яких чоловіку і дружині до 35 років включно;
- неповним сім'ям, в яких мати чи батько віком до 35 років включно виховують неповнолітніх дітей (дитину).
Молодіжне кредитування розраховане на сімей, де чоловіку та дружині до 35 років / Фото riel
Молодіжне кредитування можуть отримати:
- молоді науковці;
- багатодітні сім'ї;
- учасники АТО/ООС;
- майстри спорту;
- сім'ї, де є діти з інвалідністю;
- одинокі матері.
Щомісяця Фонд, який безпосередньо займається цим питанням і готує списки на отримання кредиту, стежить, як погашається державний кредит, і передає інформацію в департамент фінансової політики. Міська рада надає тільки кредит на отримання житла і контролює повернення цих коштів, тоді як Фонд визначає забудовника, в якого купуватимуть житло, і сам вирішує, хто і яке житло отримає, тобто індивідуально працює з кожною особою, яка одержала кредит,
– пояснили у РІЕЛ.
У 2021 році Програма молодіжного кредитування на житло не діє / Фото riel
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Які нюанси потрібно знати
- Між позичальником, банком та Фондом укладається меморандум про перерахунок грошей. Він гарантує повернення коштів із міського бюджету позичальникові протягом 10 років.
- За рішенням міської ради фінансове управління перераховує кошти головному розпоряднику.
- Програма затверджується щорічно.
- Максимальний розмір кредиту на придбання житла, на який може бути надана часткова компенсація, визначається шляхом множення нормативної площі на розрахункову вартість.
- Нормативна площа визначається з огляду на норму 21 квадратний метр загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 20 квадратних метрів на сім'ю.
- Позичальники можуть отримати часткову компенсацію лише за однією кредитною угодою.
- Якщо у складі сім'ї позичальника відбуваються зміни, розмір часткової компенсації може бути переглянуто.
На жаль, на 2021 рік державне фінансування для Програми не передбачене, тому молодим сім'ям і усім зацікавленим у купівлі житла варто подумати про інші можливі варіанти,
– уточнили в РІЕЛ.
В Україні існують інші варіанти придбання житла, окрім молодіжного кредиту / Фото riel
Які є альтернативи
Через проблеми, які виникли з молодіжним кредитуванням, усім охочим варто розглядати інші варіанти придбання квартири.
Корпорація Нерухомості РІЕЛ надає можливість вигідно придбати квартиру у сучасних та комфортних житлових комплексах у Києві та Львові:
- на виплат – вартість житла сплачується щомісячно або поквартально до завершення зведення будинку;
- у кредит – надається у партнерстві з ПРАВЕКС БАНКОМ без застави на купівлю житла терміном від 25 до 60 місяців. Мінімальний внесок – від 0%, базова ставка – від 16,99% річних.
У кожному окремому випадку покупець може розраховувати на індивідуальний підхід до формування умов виплати або кредитування на житло,
– наголосили у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.
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