Десятки тисяч сімей в Україні мріють мати своє житло. Багатьох з них цікавить можливість молодіжного кредитування.

Відповідну програму було запущено в Україні у 2014 році, однак цього року її фінансування обмежили, через що отримати молодіжний кредит на житло виявилося практично неможливо. Як отримати держдопомогу на купівлю квартири та які альтернативи існують – розповіли у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

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Умови кредитування

Програма молодіжного кредитування (далі – Програма) розрахована на молодих сімей до 35 років. Для отримання кредиту, сім'я має стояти в квартирній черзі, потім звернутися до Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (далі – Фонд). Фонд управляє Програмою, формує списки учасників та займається пошуком підрядників, у яких можна придбати житло.

Термін кредитування – до 30 років.

Сума кредитування – до 50% вартості житла.

Відсоткова ставка – від 7% річних для сімей без дітей і звільнення від сплати відсотків для сімей з однією дитиною і більше.

Початковий внесок – не менше, ніж 6% від вартості житла.

Перший внесок сплачує сім'я.

Які вимоги до позичальників

Як вже зазначалося, молодіжний кредит на житло надається сім'ям у віці до 35 років, які стоять у квартирній черзі у міській раді.

Кредит надається:

сім'ям, у яких чоловіку і дружині до 35 років включно;

неповним сім'ям, в яких мати чи батько віком до 35 років включно виховують неповнолітніх дітей (дитину).

Молодіжне кредитування розраховане на сімей, де чоловіку та дружині до 35 років / Фото riel

Молодіжне кредитування можуть отримати:

молоді науковці;

багатодітні сім'ї;

учасники АТО/ООС;

майстри спорту;

сім'ї, де є діти з інвалідністю;

одинокі матері.

Щомісяця Фонд, який безпосередньо займається цим питанням і готує списки на отримання кредиту, стежить, як погашається державний кредит, і передає інформацію в департамент фінансової політики. Міська рада надає тільки кредит на отримання житла і контролює повернення цих коштів, тоді як Фонд визначає забудовника, в якого купуватимуть житло, і сам вирішує, хто і яке житло отримає, тобто індивідуально працює з кожною особою, яка одержала кредит,

– пояснили у РІЕЛ.

У 2021 році Програма молодіжного кредитування на житло не діє / Фото riel

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Які нюанси потрібно знати

Між позичальником, банком та Фондом укладається меморандум про перерахунок грошей. Він гарантує повернення коштів із міського бюджету позичальникові протягом 10 років.

За рішенням міської ради фінансове управління перераховує кошти головному розпоряднику.

Програма затверджується щорічно.

Максимальний розмір кредиту на придбання житла, на який може бути надана часткова компенсація, визначається шляхом множення нормативної площі на розрахункову вартість.

Нормативна площа визначається з огляду на норму 21 квадратний метр загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 20 квадратних метрів на сім'ю.

Позичальники можуть отримати часткову компенсацію лише за однією кредитною угодою.

Якщо у складі сім'ї позичальника відбуваються зміни, розмір часткової компенсації може бути переглянуто.

На жаль, на 2021 рік державне фінансування для Програми не передбачене, тому молодим сім'ям і усім зацікавленим у купівлі житла варто подумати про інші можливі варіанти,

– уточнили в РІЕЛ.

В Україні існують інші варіанти придбання житла, окрім молодіжного кредиту / Фото riel

Які є альтернативи

Через проблеми, які виникли з молодіжним кредитуванням, усім охочим варто розглядати інші варіанти придбання квартири.

Корпорація Нерухомості РІЕЛ надає можливість вигідно придбати квартиру у сучасних та комфортних житлових комплексах у Києві та Львові:

на виплат – вартість житла сплачується щомісячно або поквартально до завершення зведення будинку;

– вартість житла сплачується щомісячно або поквартально до завершення зведення будинку; у кредит – надається у партнерстві з ПРАВЕКС БАНКОМ без застави на купівлю житла терміном від 25 до 60 місяців. Мінімальний внесок – від 0%, базова ставка – від 16,99% річних.

У кожному окремому випадку покупець може розраховувати на індивідуальний підхід до формування умов виплати або кредитування на житло,

– наголосили у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.