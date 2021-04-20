Кожен автомобіліст знає, як важливо залишити машину на ніч у надійному місці і не переживати, що її можуть викрасти. У дворі залишати авто не дуже зручно, та й місце є не завжди.

Тому паркінг є чудовим варіантом, який варто розглянути, купуючи квартиру у новобудові. Про особливості та переваги такого рішення розповіли у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

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Паркінг: що це таке

Паркінгом називають місця для тимчасового зберігання автомобілів. Здебільшого вони мають кілька рівнів і бувають надземними, підземними та комбінованими.

Вони допомагають уникнути вирубки дерев і ліквідації корисних об'єктів інфраструктури задля створення численних автостоянок. Паркінги проєктуються на етапі будівництва новобудов. Кількість автомобільних місць розраховується залежно від кількості квартир у житловому комплексі. Розмір паркувального місця, передбачений чинними будівельними нормами, підходить не для всіх автомобілів. Багато популярних марок машин мають значні габарити, а отже, їм необхідно більше місця для зручного паркування,

– пояснили у РІЕЛ.

Альтернатива паркінгу

До недоліків паркінгу можна віднести високу вартість місця, адже його облаштування й утримання потребують значних капіталовкладень. Альтернативою паркувального місця у новобудові є стоянка під охороною або гараж.

Варто враховувати, що на стоянці автомобіль буде зазнавати впливу погодних умов. Крім того, до місця паркування потрібно буде йти пішки за будь-якої погоди та в різний час доби. За кілька років оренда паркувального місця виллється у солідну суму.

Гараж складно знайти поруч із місцем проживання. І це також є суттєвим мінусом, адже залишати машину далеко від дому – незручно. Крім того, гараж також потребує серйозних капіталовкладень і обслуговування.

Паркінг – найбільш зручний варіант у мегаполісах / Фото riel

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Які переваги має паркінг

Безсумнівно, паркінг має кілька значних плюсів. Зокрема:

зручну висоту стель і ширину проїздів;

окремі в'їзди та виїзди;

охорону 24/7;

наявність систем гідроізоляції, вентиляції, контролю загазованості, пожежогасіння, димовидалення, зв'язку та освітлення;

незалежність від погодних умов.

Завдяки відмінному огляду, якісному освітленню, широким проїздам і окремим входу та виходу користуватися паркінгом неймовірно зручно. Власники машиномісць легко виїжджають, не переживаючи, що хтось із сусідів перекриє шлях. Оскільки тут передбачені всі заходи безпеки, господар може бути впевнений, що його авто стоятиме на своєму місці, навіть якщо він поїде з міста на пів року,

– додали у РІЕЛ.

Підземний паркінг дозволяє утримувати авто у відмінних умовах та поряд з будинком, не переживаючи про погоду чи безпеку.

Гараж та стоянка поступаються паркінгу / Фото riel

Паркінг як інвестиція

Паркувальне місце може стати гарним пасивним доходом. Ви можете купити місце для себе, а через кілька років продати його за значно вищою ціною. Також паркомісце можна здавати в оренду – цей варіант користується попитом у великих містах. Якщо говорити про Київ, плата за користування машиномісцем складає 2500-4500 гривень на місяць. Навіть за умови мінімального доходу у 2500 гривень щомісяця, річний прибуток складе 30 тисяч гривень. Крім того, паркомісце можна продати у будь-який момент.