В Ірпені почали зводити будинки за інноваційною технологією Well-being ConTech: її переваги

Для мешканців Ірпеня, які втратили житло, почали зводити будинки за інноваційною технологією Well-being ConTech. Відомо, що вона зменшує час будівництва у 2 рази.

Угоду про будівництво підписали з одеським підприємством "Будова", що працює за будівельною технологією, яку розробили українські інженери.

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Переваги технології Well-being ConTech

Як розповів Олександр Маркушин, Well-being ConTech – це технологія швидкісного будівництва, якісного й порівняно недорогого житла. Вона полягає в тому, що попередньо всі елементи будинку виробляються на заводі, а потім швидко збираються на будмайданчику.

Водночас елементи, наприклад стіни, ретельно готують до подальшого використання: їх утеплюють й роблять всі потрібні отвори для комунікацій,

– додав мер Ірпеня.



Перший будинок в Ірпені за технологією Well-being ConTech / Фото телеграм Олександр Маркушин

Перший будинок в Ірпені за технологією Well-being ConTech зведуть безкоштовно. Квартири в ньому отримають ірпінці, які втратили своє житло.

Щоб спростити і здешевити логістику, підприємство збудує у нашому місті свій завод. І це означатиме не лише швидку відбудову житла для містян, але й солідні податки до міського бюджету,

– додав Маркушин.



Технологія передбачає виготовлення елементів будинку на заводі / Фото телеграм Олександр Маркушин

Нагадаємо, що виробничі процеси Well-being ConTech повністю диджиталізовані, контролюються за допомогою спеціального програмного забезпечення, що зменшує ймовірність корупції.

У багатошарових стінах заздалегідь робитимуть технологічні отвори для електрики / Фото телеграм Олександр Маркушин