Ціни реальних угод стали нижчими: експерт про ситуацію на ринку нерухомості України

Первинний ринок нерухомості України продовжує демонструвати значне зниження продажів. Водночас ціни на квартири у новобудовах залишаються високими. Єдине, що досі тримається "на плаву" – ринок оренди.

Про це повідомив аналітик компанії SV Development Сергій Костецький. За його словами, наразі в Україні не існує первинного ринку житла.

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Стан ринку нерухомості – критичний

За словами Костецького, в глобальному плані на ринку нерухомості України усе доволі погано. Роботи на будмайданчиках уповільнилися, а ціни на здані об'єкти вищі, ніж у довоєнний період.

Зараз працює в Україні лише оренда з нормального, і то вона працює, скажімо так, через переселенців. Зараз все нестабільне. З приводу "первинки", то її взагалі немає. Ринок нерухомості новобудов зараз не існує. Зрозуміло, що ті, які здали в експлуатацію забудовники, їх продають, але це вже не первинний, а вторинний ринок,

– пояснив Костецький.

Просів, за словами експерта, і вторинний ринок житла. Якщо раніше він активно функціонував, то зараз працює на 5 – 6% потужності від показників, які фіксували до повномасштабного вторгнення Росії. Костецький додав, що, наприклад, у Києві укладають лише кілька сотень угод на місяць. Він зазначає, що це не інвестиційні угоди, а переважно просто вимушені варіанти з продажу чи перепродажу квартир, оскільки багато українців переїжджають.

Експерт додає, що зараз ринок житла на 100% купівельний – ціни реальних угод стали значно нижчими, ніж вартість пропозиції. При цьому покупці не обирають перший доступний варіант, а придивляються до усіх варіантів, знаходять серед них найдешевший, й лише тоді здійснюють купівлю.

Нерівномірна цінова політика зумовлена насамперед ситуаціями, коли українці терміново виїжджають із країни.

Він також зазначив, що інвестиційних угод в Україні наразі дуже мало – 1 – 2% від загальної кількості. В основному, якщо і купують нерухомість, то вона реально потрібна або просто хочуть вкласти якісь гроші.