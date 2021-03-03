Кожен власник намагається зробити стильний ремонт і найцікавіший інтер'єр. Однак достатньо двох-трьох помилок і весь вигляд буде зіпсовано.

Яких рішень слід уникати в інтер'єрі – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Буває, плануєш все, начебто продумав усі моменти, підготувався до ремонту, проходить ремонт, і ось щось не влаштовує... Багато дрібниць можуть зіпсувати враження від кімнати і краще я відразу попереджу про деякі з них…

– зазначила Петайкіна.

Чого уникати в інтер'єрі

Меблі по периметру

Багато господарів вважають, що розставивши меблі уздовж стін, можна заощадити простір. Однак це рішення давно залишилося в минулому, більше того, воно позбавляло кімнату затишку.

Захаращення меблями

Ще одна помилка – меблі, які заважають спокійно і комфортно пересуватися по кімнаті.

Освітлення

У кімнатах має бути багато світла. Якщо використовується одна люстра – - цього недостатньо. Крім того, такий підхід вплине не тільки на комфорт життя, але і на сприйняття приміщення. Кращий варіант – різні сценарії освітлення.

У квартирі потрібно використовувати різні сценарії світла​ / Фото pinterest

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Багато всього

Буває, що ви дивитеся на кімнату і не розумієте, що саме вас напружує, начебто все, як завжди... Може, це захаращеність? Речі роками збираються, непомітно додаються, іноді почистивши кімнату від зайвих речей і додавши "повітря", кімната змінюється. А в майбутньому, купуючи декор, орієнтуйтеся на сполучуваність і помірність,

– пояснила Петайкіна.

Місця для зберігання

Системи зберігання необхідно продумати заздалегідь, оскільки з часом їх недолік відчує вся сім'я.

Робочий трикутник

На кухні діє правило робочого трикутника – мийка, холодильник і плита, враховуйте це під час ремонту.

Куточки у ванній

За словами дизайнерки інтер'єру, спочатку слід встановити і зафіксувати ванну, а потім укладати плитку. Таким чином, ви зможете уникнути пластикових кутів у ванній.

Уникайте куточків у ванній – вони здешевлюють інтер'єр / Фото masteravannoy