Каждый владелец старается сделать стильный ремонт и самый интересный интерьер. Однако достаточно двух-трех ошибок и весь вид будет испорчен.

Каких решений следует избегать в интерьере – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Бывает, планируешь все, вроде продумал все моменты, подготовился к ремонту, проходит ремонт, и вот что-то не устраивает… Многие мелочи могут испортить впечатление от комнаты и лучше я сразу предупрежу о некоторых из них…

– отметила Петайкина.

Чего избегать в интерьере

Мебель по периметру

Многие хозяева считают, что расставив мебель вдоль стен, можно сэкономить пространство. Однако это решение давно осталось в прошлом, более того, оно избавляло комнату уюта.

Загромождение мебелью

Еще одна ошибка – мебель, которая мешает спокойно и комфортно передвигаться по комнате.

Освещение

В комнатах должно быть много света. Если используется одна люстра – этого недостаточно. Кроме того, такой подход повлияет не только на комфорт жизни, но и на восприятие помещения. Лучший вариант – разные сценарии освещения.

В квартире нужно использовать разные сценарии света / Фото pinterest

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Много всего

Бывает, что вы смотрите на комнату и не понимаете, что именно вас напрягает, вроде бы все, как обычно... Может это захламленность? Вещи годами собираются, незаметно прибавляются, иногда почистив комнату от лишних вещей и добавив "воздуха", комната преображается. А в будущем, покупая декор, ориентируйтесь на сочетаемость и умеренность,

– пояснила Петайкина.

Места для хранения

Системы хранения необходимо продумать заранее, так как со временем их недостаток ощутит вся семья.

Рабочий треугольник

На кухне действует правило рабочего треугольника – мойка, холодильник и плита, учитывайте это во время ремонта.

Уголки в ванной

По словам дизайнера интерьера, сначала следует установить и зафиксировать ванную, а потом укладывать плитку. Таким образом, вы сможете избежать пластиковых углов в ванной.

Избегайте уголков в ванной – они удешевляют интерьер / Фото masteravannoy