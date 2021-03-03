Что испортило ваш интерьер: 7 провальных решений
Каждый владелец старается сделать стильный ремонт и самый интересный интерьер. Однако достаточно двух-трех ошибок и весь вид будет испорчен.
Источник:Инстаграм Анны Петайкиной
Каких решений следует избегать в интерьере – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.
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Бывает, планируешь все, вроде продумал все моменты, подготовился к ремонту, проходит ремонт, и вот что-то не устраивает… Многие мелочи могут испортить впечатление от комнаты и лучше я сразу предупрежу о некоторых из них…
– отметила Петайкина.
Чего избегать в интерьере
Мебель по периметру
Многие хозяева считают, что расставив мебель вдоль стен, можно сэкономить пространство. Однако это решение давно осталось в прошлом, более того, оно избавляло комнату уюта.
Загромождение мебелью
Еще одна ошибка – мебель, которая мешает спокойно и комфортно передвигаться по комнате.
Освещение
В комнатах должно быть много света. Если используется одна люстра – этого недостаточно. Кроме того, такой подход повлияет не только на комфорт жизни, но и на восприятие помещения. Лучший вариант – разные сценарии освещения.
В квартире нужно использовать разные сценарии света / Фото pinterest
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Много всего
Бывает, что вы смотрите на комнату и не понимаете, что именно вас напрягает, вроде бы все, как обычно... Может это захламленность? Вещи годами собираются, незаметно прибавляются, иногда почистив комнату от лишних вещей и добавив "воздуха", комната преображается. А в будущем, покупая декор, ориентируйтесь на сочетаемость и умеренность,
– пояснила Петайкина.
Места для хранения
Системы хранения необходимо продумать заранее, так как со временем их недостаток ощутит вся семья.
Рабочий треугольник
На кухне действует правило рабочего треугольника – мойка, холодильник и плита, учитывайте это во время ремонта.
Уголки в ванной
По словам дизайнера интерьера, сначала следует установить и зафиксировать ванную, а потом укладывать плитку. Таким образом, вы сможете избежать пластиковых углов в ванной.
Избегайте уголков в ванной – они удешевляют интерьер / Фото masteravannoy
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