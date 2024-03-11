Жінка переоблаштувала шкільний автобус на будинок: погляньте, як вона все облаштувала

Одного дня 32-річна американка Еліс Евердін зрозуміла, що втомилася від свого звичного способу життя. Вона звільнилася з офісної роботи та вирішила жити "на колесах".

Еліс разом зі своїм партнером переїхала у шкільний автобус у 2022 році. З того часу парі вдалося відремонтувати його та переоблаштувати на житло.

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Будинок на колесах

Колись Еліс працювала в компанії з виробництва харчових добавок в Остіні по 50 – 60 годин на тиждень. Зараз вона підробляє "цифровою кочівницею" 2 – 3 години на день, озвучуючи та створюючи відео, віртуально фасилітуючи та виступаючи з доповідями, і заробляє вдвічі більше.

Жінка щаслива, що вона живе на колесах, адже це цікаво, і таке житло не потребує особливих витрат. Вона разом із партнером витрачають кошти на паливо, їжу, паркування, контракт на мобільний телефон і страхування автобуса та авто, який вони перевозять у причепі. Зазвичай на пальне для автобуса потрібно близько 1000 доларів на тривалу поїздку. Тому пара часто залишється на одному місці тижнями.

Шкільний автобус став житлом для пари / Фото festooshortbus

Хоча життя в дорозі не завжди легке, Еліс каже, що навчилася бачити в ньому переваги.

Я думаю, що найголовніше – це те, як мало нам потрібно в житті, щоб почуватися комфортно і бути щасливими. Усе своє життя я завжди була людиною, яка ходила крамницями шукала наступну найкращу річ. Я більше не можу так робити, тому що у мене навіть немає місця на стіні, щоб повісити речі,

– поділилася жінка.

Еліс каже, що колись хотіла б переїхати жити на ферму. Проте в найбжичому майбутньому не планує відмовлятися від автобусного життя.