Шкіру можна застосувати для оздоблення стін, ліжка, підлоги та ін. Як це правильно зробити – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Якщо у вас шкіра в інтер'єрі асоціюється з чимось віковим, то ви просто не бачили її в усіх проявах. Шкіра – це розкіш, при певних варіаціях – "тиха" розкіш, у деяких видах – розслаблена, а іноді навіть іронічна,

– зазначила Петайкіна.

Де можна використовувати шкіру в інтер'єрі

Шкіра може використовуватися для оздоблення стін , стелі, підлоги та для створення окремих предметів меблів і декору.

Шкіряні предмети в інтер'єрі виглядають "легше" й відмінно вписуються в різні стилі.

Шкіра та екошкіра хорошої якості можуть довго прослужити й прості у догляді. Наприклад, розливши щось на шкіру, ви можете просто протерти її серветкою.

Шкіра додасть особливий характер інтер'єру / Фото pinterest

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Як вже було сказано, оббивка меблів, оздоблення підлоги та стін – це не єдине, де шкіра може виглядати стильно. Декор і фурнітура теж грають свою роль й відмінно поєднуються з іншими шкіряними елементами,

– пояснила Анна Петайкіна.

Шкіряні елементи можуть стати родзинкою в приміщенні​ / Фото pinterest