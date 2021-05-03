Кожа можно применить для отделки стен, изголовья кровати, пола и пр. Как это правильно сделать – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Если у вас кожа в интерьере ассоциируется с чем-то возрастными, то вы просто не видели ее во всех проявлениях. Кожа – это роскошь, при определенных вариациях – "тихая" роскошь, в некоторых видах – расслабленная, а иногда даже ироничная,

– отметила Петайкина.

Где можно использовать кожу в интерьере

Кожа может использоваться для отделки стен , потолка, пола и для создания отдельных предметов мебели и декора.

Кожаные предметы в интерьере выглядят "легче" и отлично вписываются в разные стили.

Кожа и эко-кожа хорошего качества могут долго прослужить и просты в уходе. Например, разлив что-то на кожу, вы можете просто протереть ее салфеткой.

Кожа придаст особый характер интерьеру / Фото pinterest

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Как уже было сказано, обивка мебели, отделка пола и стен – это не единственное, где кожа может смотреться стильно. Декор и фурнитура тоже играют свою роль и отлично сочетаются с другими кожаными элементами,

– пояснила Анна Петайкина.

Кожаные элементы могут стать изюминкой в помещении / Фото pinterest