Кам'яну будівлю школи переоблаштували на житло й тепер продають за мільйон доларів: що всередині

Переобладнаний шкільний будинок 1896 року продають у містечку Рай, Нью-Гемпшир. Він особливий не лише через унікальну архітектуру, адже має ще й цікаву історію.

Розповідають, що цю школу вирішив збудувати місцевий аристократ, який також працював професором в Університеті Пенсільванії. Проте він не реалізував би ідею, якби не громада.

Зверніть увагу Купівля нерухомості на виплат: що це за спосіб придбання квартири та які його переваги

Школу, яка тепер є житлом, збудували з пляжного каміння

Аристократ подав ідею будівництва школи та згуртував навколо неї всю громаду. Люди з містечка подбали про основу – вони зібрали для будівництва каміння з сусіднього пляжу.

У 1934 році будівлю школи переоблаштували на будинок, а в 1965-му – її придбали нинішні власники після того, як побачили нерухомість у журналі.

Коли нинішня власниця побачила фотографію будинку, то згадала місто свого дитинства в Англії. Жінка сказала своєму чоловікові, що їм потрібно купити цей будинок,

– розповів агент з розміщення оголошень.



Затишна вітальня у світлих тонах / Фото Mike Barron

Котедж розташований у дуже гарному місці, на лісистій ділянці, де немає сусідів. Всередині точно є три спальні, вітальня, їдальня та кухня. На оригінальній дерев'яній підлозі досі видніються сліди учнівських парт.



Велика кухня з обіднім столом / Фото Mike Barron

Це одна з небагатьох кам'яних будівель у Раї. Оригінальна банева стеля збереглася досі, як і гвинтові сходи, що ведуть до башти, звідки раніше лунав шкільний дзвоник,

– додав агент.

Наразі будинком цікавилися як американці з різних штатів, так і покупці з-за кордону, зокрема з Барселони.