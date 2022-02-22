Штиль на столичному ринку оренди житла: які квартири шукають кияни
Джерело:Address.ua
Зважаючи на значні коливання курсу національної валюти до долара США, медіанна вартість оренди в доларовому еквіваленті у січні 2022 року, залишилась незмінною.
Згідно з даними порталу Address.ua, у порівнянні рік до року – спостерігається зниження на 10% за метр квадратний в доларах.
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Ціни на оренду житла
Медіанна ціна оренди квартир в Києві у січні склала 10 доларів за квадратний метр.
- ціна оренди квадратного метра однокімнатних квартир склала 11 доларів за квадратний метр;
- медіанна вартість двокімнатних – 9 доларів за квадратний метр,
- трикімнатних квартир – 9 доларів за квадратний метр.
Традиційно, найдорожчим районом Києва для оренди являється Печерський. Медіанна вартість оренди в центрі столиці становить 1 077 доларів за об'єкт на місяць, або 15 доларів за квадратний метр. На другому місці Шевченківський район, де орендодавці просять 594 доларів за квартиру. На третьому місці – Голосіївський район з вартістю об'єкта 546 доларів. Мінімальна медіанна ціна на оренду квартир зафіксована в Деснянському районі – 327 доларів за квартиру.
Медіанна вартість оренди по районах Києва у січні 2022 року / Фото Address.ua
Найдорожчим районом для оренди найліквідніших однокімнатних квартир є Печерський район, де медіанна вартість оренди однокімнатної квартири становить 654 доларів. У Шевченківському та Голосіївському районах аналогічна нерухомість обійдеться в 430 – 470 доларів. Найдешевшим для оренди районом є Деснянський. Цінник на 1 кімнатні квартири тут становить 300 доларів за місяць.
Медіанна вартість оренди квартир в Києві / Фото Address.ua
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Структура попиту та пропозиції
У січні обсяг ринку оренди квартир розподілився наступним чином:
- 44% від загальної кількості пропозиції, представленої в базі даних Address.ua, зосереджено в категорії однокімнатних квартир.
- Пропозиція по двокімнатних квартирах – 38%.
- Трикімнатних – 15%.
- 3% оголошень – багатокімнатні квартири, вільні для заселення.
Період експозиції однокімнатних квартир склав 12 днів. 15 днів потрібно, щоб здати в оренду двокімнатну квартиру. Трикімнатні квартири здаються протягом 18 днів.