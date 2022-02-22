Штиль на столичному ринку оренди житла: які квартири шукають кияни

Зважаючи на значні коливання курсу національної валюти до долара США, медіанна вартість оренди в доларовому еквіваленті у січні 2022 року, залишилась незмінною.

Згідно з даними порталу Address.ua, у порівнянні рік до року – спостерігається зниження на 10% за метр квадратний в доларах.

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Ціни на оренду житла

Медіанна ціна оренди квартир в Києві у січні склала 10 доларів за квадратний метр.

ціна оренди квадратного метра однокімнатних квартир склала 11 доларів за квадратний метр ;

; медіанна вартість двокімнатних – 9 доларів за квадратний метр ,

, трикімнатних квартир – 9 доларів за квадратний метр.

Орендні ставки на київську нерухомість / Фото Address.ua

Традиційно, найдорожчим районом Києва для оренди являється Печерський. Медіанна вартість оренди в центрі столиці становить 1 077 доларів за об'єкт на місяць, або 15 доларів за квадратний метр. На другому місці Шевченківський район, де орендодавці просять 594 доларів за квартиру. На третьому місці – Голосіївський район з вартістю об'єкта 546 доларів. Мінімальна медіанна ціна на оренду квартир зафіксована в Деснянському районі – 327 доларів за квартиру.



Медіанна вартість оренди по районах Києва у січні 2022 року / Фото Address.ua

Найдорожчим районом для оренди найліквідніших однокімнатних квартир є Печерський район, де медіанна вартість оренди однокімнатної квартири становить 654 доларів. У Шевченківському та Голосіївському районах аналогічна нерухомість обійдеться в 430 – 470 доларів. Найдешевшим для оренди районом є Деснянський. Цінник на 1 кімнатні квартири тут становить 300 доларів за місяць.



Медіанна вартість оренди квартир в Києві / Фото Address.ua

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Структура попиту та пропозиції

Структура пропозиції / Фото Address.ua

У січні обсяг ринку оренди квартир розподілився наступним чином:

44% від загальної кількості пропозиції, представленої в базі даних Address.ua, зосереджено в категорії однокімнатних квартир.

Пропозиція по двокімнатних квартирах – 38%.

Трикімнатних – 15%.

3% оголошень – багатокімнатні квартири, вільні для заселення.

Структура попиту / Фото Address.ua

Період експозиції однокімнатних квартир склав 12 днів. 15 днів потрібно, щоб здати в оренду двокімнатну квартиру. Трикімнатні квартири здаються протягом 18 днів.

За скільки часу здають житло / Фото Address.ua