Згідно з даними нового дослідження Address.ua, попри падіння попиту та загрозу вторгнення, вартість однокімнатних квартир у січні виросла на 10,6%, двокімнатних – на 4%.

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Роман Герасимчук, директор City Development Solutions зазначив, що зростання цін насамперед пов’язане зі здорожчанням собівартості будівництва та закінченням зимових акцій. Крім того, більшість покупців та інвесторів відтермінували купівлю житла.

Січневий ріст цін на первинному ринку не пов'язаний зі збільшенням попиту, навпаки, попит значно зменшився, у зв’язку зі складною геополітичною ситуацією в країні. Покупку нерухомості відклали на кращий період,

– розповідає Герасимчук.

Ціни на новобудови

Ціни на новобудови Києва / Фото Address

За даними порталу, у січні 2022 року медіанна ціна квадратного метра житлової нерухомості на первинному ринку столиці зросла нерівномірно:

вартість однокімнатних квартир у січні виросла в ціні на 10,6% і склала 1 437 доларів за квадратний метр;

ціна двокімнатних – 1 237 доларів за квадратний метр;

медіанна ціна трикімнатних квартир склала 1 112 доларів за квадратний метр.

Як розподілилися ціни за районами

Ціна квадратного метра у різних районах Києва / Фото Address

Одним з найдорожчих районів в столиці, як і раніше залишається Печерський район, де вартість квадрата становить 2 506 доларів. На другому місці Шевченківський район, де медіанна ціна становить 1 798 доларів за квадратний метр. Ціна в Голосіївському районі склала 1 422 доларів за "квадрат". В Подільському та Оболонському районах у січні 2022 року вартість квадратного метра склала 1 256 та 1 108 доларів відповідно. Мінімальна ціна – 978 доларів зафіксована в Деснянському районі.

Характеристика попиту по районах Києва / Фото Address

За даними порталу Address.ua, у січні 2022 року найбільший інтерес у покупця викликав Голосіївський район столиці. Частка переглядів оголошень в цьому районі склала 26% від загальної кількості переглядів. Далі в пріоритеті покупця Дарницький район, із часткою переглядів 15%. Дніпровський, Святошинський та Шевченківський райони – по 11%, Деснянський, Подільський, по 4%. Найменше покупець цікавиться первинною нерухомістю в Оболонському районі.

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Попит на столичну нерухомість

У січні найвищий попит мали квартири в ціновому діапазоні від 50 – 70 тисяч доларів з часткою запитів 41%.

На другому місці знаходилося житло в діапазоні від 70 тисяч доларів вище – 22%.

Житлом до 30 тисяч доларів цікавились 19% користувачів.

Попит на житло з ціною 30 – 50 тисяч доларів у січні склав 18% запитів до бази даних порталу,

Попит на однокімнатні квартири у січні 2022 р. був найвищим в порівнянні з іншими групами житла і склав 48% запитів. Двокімнатними квартирами цікавились 36% користувачів порталу. Трикімнатними квартирами – 16% користувачів, які шукають нерухомість для покупки.

Характеристика попиту за площею квартир / Фото Address

При цьому найбільший попит у покупців був зосереджений в категорії від 50 – 80 метрів квадратних, частка таких запитів становила по 30%.