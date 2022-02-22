Согласно данным портала Address.ua, по сравнению с годом до года – наблюдается снижение на 10% за метр квадратный в долларах.
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Цены на аренду жилья
Медианная цена аренды квартир в Киеве в январе составила 10 долларов за квадратный метр.
- цена аренды квадратного метра однокомнатных квартир составила 11 долларов за квадратный метр;
- медианная стоимость двухкомнатных – 9 долларов за квадратный метр,
- трехкомнатных квартир – 9 долларов за квадратный метр.
Арендные ставки на киевскую недвижимость / Фото Address.ua
Традиционно самым дорогим районом Киева для аренды является Печерский. Медианная стоимость аренды в центре столицы составляет 1 077 долларов за объект в месяц, или 15 долларов за квадратный метр. На втором месте Шевченковский район, где арендодатели просят 594 долларов за квартиру. На третьем месте – Голосеевский район со стоимостью объекта 546 долларов. Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе – 327 долларов за квартиру.
Медианная стоимость аренды по районам Киева в январе 2022 года / Фото Address.ua
Самым дорогим районом для аренды ликвидных однокомнатных квартир является Печерский район, где медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 654 долларов. В Шевченковском и Голосеевском районах аналогичная недвижимость обойдется в 430 – 470 долларов. Самым дешевым для аренды является Деснянский. Ценник на 1 комнатную квартиру здесь составляет 300 долларов в месяц.
Стоимость аренды квартир в Киеве / Фото Address.ua
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Структура спроса и предложения
Структура предложения / Фото Address.ua
В январе объем рынка аренды квартир распределился следующим образом:
- 44% от общего количества предложения, представленного в базе данных Address.ua, сосредоточено в категории однокомнатных квартир.
- Предложение по двухкомнатным квартирам – 38%.
- Трехкомнатные – 15%.
- 3% объявлений – многокомнатные квартиры, свободные для заселения.
Структура спроса / Фото Address.ua
Период экспозиции однокомнатных квартир составил 12 дней. 15 дней нужно, чтобы сдать в аренду двухкомнатную квартиру. Трехкомнатные квартиры сдаются в течение 18 дней.
Сколько времени сдают жилье / Фото Address.ua