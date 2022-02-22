Согласно данным портала Address.ua, по сравнению с годом до года – наблюдается снижение на 10% за метр квадратный в долларах.

Читайте также Сколько стоят новостройки в Киеве: сравнение цен по классу и площади

Цены на аренду жилья

Медианная цена аренды квартир в Киеве в январе составила 10 долларов за квадратный метр.

цена аренды квадратного метра однокомнатных квартир составила 11 долларов за квадратный метр;

за квадратный метр; медианная стоимость двухкомнатных – 9 долларов за квадратный метр,

за квадратный метр, трехкомнатных квартир – 9 долларов за квадратный метр.



Арендные ставки на киевскую недвижимость / Фото Address.ua

Традиционно самым дорогим районом Киева для аренды является Печерский. Медианная стоимость аренды в центре столицы составляет 1 077 долларов за объект в месяц, или 15 долларов за квадратный метр. На втором месте Шевченковский район, где арендодатели просят 594 долларов за квартиру. На третьем месте – Голосеевский район со стоимостью объекта 546 долларов. Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе – 327 долларов за квартиру.



Медианная стоимость аренды по районам Киева в январе 2022 года / Фото Address.ua

Самым дорогим районом для аренды ликвидных однокомнатных квартир является Печерский район, где медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 654 долларов. В Шевченковском и Голосеевском районах аналогичная недвижимость обойдется в 430 – 470 долларов. Самым дешевым для аренды является Деснянский. Ценник на 1 комнатную квартиру здесь составляет 300 долларов в месяц.



Стоимость аренды квартир в Киеве / Фото Address.ua

К теме Спрос падает, цены – растут: как проявил себя рынок недвижимости в первый месяц года

Структура спроса и предложения



Структура предложения / Фото Address.ua

В январе объем рынка аренды квартир распределился следующим образом:

44% от общего количества предложения, представленного в базе данных Address.ua, сосредоточено в категории однокомнатных квартир.

Предложение по двухкомнатным квартирам – 38%.

Трехкомнатные – 15%.

3% объявлений – многокомнатные квартиры, свободные для заселения.



Структура спроса / Фото Address.ua

Период экспозиции однокомнатных квартир составил 12 дней. 15 дней нужно, чтобы сдать в аренду двухкомнатную квартиру. Трехкомнатные квартиры сдаются в течение 18 дней.

Сколько времени сдают жилье / Фото Address.ua