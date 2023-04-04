Зі совкової квартири у скандинавський стиль: як штучний інтелект змінює дизайн квартири

Відтепер для того, щоб оновити квартиру, не потрібні дизайнери та значні вкладення у капітальний ремонт. Все може зробити замість вас штучний інтелект з мінімальними витратами та коригуванням.

Активно почав використовувати штучний інтелект український застосунок для оренди житла Bird від компанії ЛУН. Відтепер всі власники та орендарі можуть скористатись чарівною кнопкою, яка перетворює квартиру навіть з найгіршим ремонтом у помешкання в скандинавському стилі.

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Як штучний інтелект змінює старі квартири

ШІ відтепер може легко перетворити вашу стару квартиру в стильні ілюстрації, які слугуватимуть натхненням для змін. Ці картинки можуть допомогти як власникам помешкань покращити стан квартири, так і орендарям віднайти позитивну сторону у не надто привабливих домівках.

Фото Bird

Фото Bird

Протестувала нову функцію редакція The Village Україна на помешканнях, які здають в оренду в Києві. Випробувати кнопочку може кожен охочий під час перегляду оголошень у застосунку. Розробники також додали до версії "Скандинавія" кумедну кнопку "з килимами", де користувачі можуть побачити інтер'єр в інтерпретаціях бабусі.

Штучний інтелект оновлює простір зі збереженням геометрії та наповненням. Відтак у проєктах з'являється паркетна дошка замість ламінату, багато зелені, картини, килими та інші деталі. Водночас ШІ пропонує і позбутись зайвих деталей, фігурних фасадів чи максималістських ручок до меблів, які нагромаджують простір.

Фото Bird

Фото Bird

Працює програма з вихідними фото інтер'єрів: вона обробляє дані за допомогою алгоритмів машинного навчання, аналізує кольорову гаму та функціональність інтер'єру, а тоді пропонує редизайн. Для цього штучному інтелекту потрібно всього 30 секунд.

Фото Bird