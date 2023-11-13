У яких випадках краще обійтися без штор у кімнаті: ось відповідь

Чи замислювались ви над тим, що штори бувають зайвими в кімнаті? Найчастіше ми просто бездумно вішаємо їх, не розуміючи, що краще обійтися без завіс.

Є кілька дуже вагомих аргументів на користь штор. Вони створюють відчуття приватності, є гарним акцентом у кімнаті, додають затишку, а ще відчуття цілісності. Проте існують випадки, коли краще обійтися без штор.

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Коли не варто вішати штори

Експерти з дизайну стверджують, що в деяких випадках штори не потрібні. Вівіан Чоу, декораторка інтер'єру та засновниця Viv and Tim Home, каже: "Я б не рекомендувала використовувати штори, коли вікно справді маленьке та вузьке. Краще обирати рулонні чи римські завіси, якщо є потреба в приватності".

Другий випадок – темна кімната. Нью-йоркський дизайнер інтер'єру Артем Кроповінський припускає, що штори тут можуть не знадобитися.



Вікно без штор у кухні-їдальні / Фото Farrow & Ball

"Там, де світло є найціннішим гостем, як-от темна вітальня, що виходить на північ, вікна мають бути відкритими", – каже Кроповінський. Часом штори не є правильним рішенням для деяких кімнат через їхні функції.

На кухнях чи у ванних кімнатах практичність переважає над розкішшю, тому відсутність штор усуває проблеми з вологістю та доглядом. У приміщеннях з високою вологістю практичніше вибрати жалюзі, адже їх легше мити,

– вважає дизайнер.

Зрештою, може, з вашого вікна відкривається неймовірний краєвид? В такому випадку вам не потрібні штори – насолоджуйтеся природою. Причин не вішати штори є багато, усе залежить від ваших потреб.