Дизайнери дали одностайну відповідь: таке поняття як кухонні штори існує. Їх часто використовують, адже це гарна річ, що додає привабливості у функціональному просторі. Та є кілька практичних факторів, які потрібно врахувати, перш ніж купувати штори.

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Штори на кухні: що про це думають дизайнери

Біла кухня в стилі шейкер із лляними шторами та жалюзі / Фото Paloma Contreras

Штори можуть додати нотки тепла та стилю, роблячи простір більш привабливим та згуртованим, а також допомагають покращити акустику, пом'якшуючи шум на кухні. Просто вибирайте тканини, які легко чистити та доглядати, бо можливі плями та жирні бризки,

– зазначив директор з дизайну відомої компанії Neptune.

Через практичний момент варто добре обдумати доречність використання. Якщо у вас вікно одразу біля кухонної плити, то в довгих завісах немає сенсу. Вони не лише будуть брудні, а ще й можуть стати причиною пожежі.

Подібним чином, якщо у вас є раковина під кухонним вікном, то будь-яка декоративна обробка вікон має бути мінімальна.

Що стосується можливих плям, які важко відпирати, то дизайнери радять обирати "розумні тканини". Шукайте завіси, які можна очищувати в пральній машині, як-от поліестер і синтетичні суміші тканин. Обов'язково вибирайте штори, позначені як вогнестійкі, щоб мінімізувати ризик, особливо якщо вони будуть висіти поблизу кухонних приладів.

Дерев'яна кухня із шторами в стилі кафе / Фото Heather Peterson Design

Нам подобається завіса в стилі кафе на кухні, яка забезпечує трохи приватності, але не закриває потік світла вигляд повністю,

– кажуть експерти, коментуючи дизайн кухні на фото вище.

Штори варто обирати з однієї важливої причини – це елемент легкості та м'якості в приміщенні, де переважають тверді матеріали

М'якість – важливе слово в дизайні кухонь у 2024 році, де панує тренд cafecore. Мовиться про тенденцію кухонь із обов'язковим куточком для посиденьок з родиною та друзями. Штори якраз допомагають розмити межі між кухнею та гостьовою обідньою зоною, щоб створити відчуття затишку та комфорту.