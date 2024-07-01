Дизайнеры дали единодушный ответ: такое понятие как кухонные шторы существует. Их часто используют, ведь это хорошая вещь, что добавляет привлекательности в функциональном пространстве. Но есть несколько практических факторов, которые нужно учесть, прежде чем покупать шторы.

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Шторы на кухне: что об этом думают дизайнеры

Белая кухня в стиле шейкер с льняными шторами и жалюзи / Фото Paloma Contreras

Шторы могут добавить нотки тепла и стиля, делая пространство более привлекательным и сплоченным, а также помогают улучшить акустику, смягчая шум на кухне. Просто выбирайте ткани, которые легко чистить и ухаживать, потому что возможны пятна и жирные брызги,

– отметил директор по дизайну известной компании Neptune.

Через практический момент стоит хорошо обдумать уместность использования. Если у вас окно сразу у кухонной плиты, то в длинных занавесах нет смысла. Они не только будут грязные, но и могут стать причиной пожара.

Подобным образом, если у вас есть раковина под кухонным окном, то любая декоративная отделка окон должна быть минимальна.

Что касается возможных пятен, которые трудно отстирывать, то дизайнеры советуют выбирать "умные ткани". Ищите занавеси, которые можно очищать в стиральной машине, например полиэстер и синтетические смеси тканей. Обязательно выбирайте шторы, обозначены как огнестойкие, чтобы минимизировать риск, особенно если они будут висеть вблизи кухонных приборов.

Деревянная кухня со шторами в стиле кафе / Фото Heather Peterson Design

Нам нравится занавес в стиле кафе на кухне, которая обеспечивает немного приватности, но не закрывает поток света вид полностью,

– говорят эксперты, комментируя дизайн кухни на фото выше.

Шторы стоит выбирать по одной важной причине – это элемент легкости и мягкости в помещении, где преобладают твердые материалы

Мягкость – важное слово в дизайне кухонь в 2024 году, где царит тренд cafecore. Речь идет о тенденции кухонь с обязательным уголком для посиделок с семьей и друзьями. Шторы как раз помогают размыть границы между кухней и гостевой обеденной зоной, чтобы создать ощущение уюта и комфорта.