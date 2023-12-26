Дизайнери кажуть, що є одне дуже важливе правило, якого треба дотримуватися, незалежно від того, який тип завіси ви обираєте. Штори в жодному разі не мають перешкоджати потоку природного світла, адже кухня – це місце приготування їжі, і там не має бути темно. Обирайте напівпрозору тканину.

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Жалюзі

Це тип завіси, який ніколи не застаріє і чудово підходить для маленьких вікон на кухні. Оберіть напівпрозору тканину з легким візерунком. Вона забезпечить конфіденційність і добре пропускатиме доступне природне світло.

Вікно з напівпрозорими візерунковими жалюзі / Фото Benjamin Johnston Design

Звичні штори

Штори не є найпрактичнішим вибором для кухонних вікон, але їх варто використовувати тоді, коли потрібно пом'якшити інтер'єр і додати помітного акценту. Окрім того, довгі штори мають здатність візуально збільшити маленькі приміщення.

Кухня в сільському стилі з довгими смугастими шторами / Фото Jonathan Bond Photography

Віконниці

Це не такий вічний тренд, як штори чи жалюзі, але теж чудовий варіант, щоб легко контролювати кількість світла, що проникає в кімнату. Віконниці, які часто виготовляють з дерева або вінілу, є різних розмірів і кольорів, тож ви точно підберете щось під стиль своєї кухні.

Кухня кремового відтінку з білими віконницями / Фото Thomas Sanderson