Дизайнеры говорят, что есть одно очень важное правило, которое нужно придерживаться, независимо от того, какой тип занавеса вы выбираете. Шторы ни в коем случае не должны препятствовать потоку естественного света, ведь кухня – это место приготовления пищи, и там не должно быть темно. Выбирайте полупрозрачную ткань.

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Жалюзи

Это тип занавеса, который никогда не устареет и отлично подходит для маленьких окон на кухне. Выберите полупрозрачную ткань с легким узором. Она обеспечит конфиденциальность и будет хорошо пропускать доступный естественный свет.

Окно с полупрозрачными узорными жалюзи / Фото Benjamin Johnston Design

Привычные шторы

Шторы не являются самым практичным выбором для кухонных окон, но их следует использовать тогда, когда нужно смягчить интерьер и придать заметный акцент. Кроме того, длинные шторы обладают способностью зрительно увеличить маленькие помещения.

Кухня в деревенском стиле с длинными полосатыми шторами / Фото Jonathan Bond Photography

Оконницы

Это не такой вечный тренд, как шторы или жалюзи, но тоже отличный вариант, чтобы легко контролировать количество проникающего в комнату света. Оконницы, которые часто изготавливают из дерева или винила, имеют разные размеры и цвета, поэтому вы точно подберете что-то под стиль своей кухни.

Кухня кремового оттенка с белыми ставнями / Фото Thomas Sanderson