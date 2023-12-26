Які завіси можна обрати для вікон на кухню: три найкращі варіанти
Джерело:Homes & Gardens
Вікна в кухні часто залишають без завіси, мовляв, у такій кімнаті це не практично. Проте штори вирішують проблему з приватністю і навіть додають особливого шарму, залежно від стилю кухні.
Дизайнери кажуть, що є одне дуже важливе правило, якого треба дотримуватися, незалежно від того, який тип завіси ви обираєте. Штори в жодному разі не мають перешкоджати потоку природного світла, адже кухня – це місце приготування їжі, і там не має бути темно. Обирайте напівпрозору тканину.
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Жалюзі
Це тип завіси, який ніколи не застаріє і чудово підходить для маленьких вікон на кухні. Оберіть напівпрозору тканину з легким візерунком. Вона забезпечить конфіденційність і добре пропускатиме доступне природне світло.
Звичні штори
Штори не є найпрактичнішим вибором для кухонних вікон, але їх варто використовувати тоді, коли потрібно пом'якшити інтер'єр і додати помітного акценту. Окрім того, довгі штори мають здатність візуально збільшити маленькі приміщення.
Віконниці
Це не такий вічний тренд, як штори чи жалюзі, але теж чудовий варіант, щоб легко контролювати кількість світла, що проникає в кімнату. Віконниці, які часто виготовляють з дерева або вінілу, є різних розмірів і кольорів, тож ви точно підберете щось під стиль своєї кухні.