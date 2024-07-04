Застарілий тренд: які види штор вже давно вийшли з моди
Джерело:Homes & Gardens
Застарілі штори насправді можуть псувати вигляд сучасного інтер'єру. Тому дизайнери запропонували добірку антитрендів, щоб господарі переглянули і за потреби оновили свої завіси.
Здавалося б, штори – невеликий елемент декору. Та насправді вони суттєво впливають на стиль і атмосферу в кімнаті.
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Звичайно, вам не варто просто піддаватися всім новим тенденціям дизайну. Адже це ваш дім, тому все, що ви любите і є найкращим варіантом. Проте якщо вас зацікавила тема оздоблення вікон, варто звернути увагу на думки дизайнерів щодо того, яких видів штор треба уникати.
Балдахіни та ламбрекени
Такі штори візуально дуже виділяються. Вони доречні в класичних інтер'єрах, але не в сучасних мінімалістських.
Це дуже традиційний і формальний образ, і в 2024 році його треба використовувати з обережністю.
Усі важкі драпірування
Важкі драпірування мають тенденцію виглядати застарілими. Особливо це стосується темних масивних штор.
У сучасних інтер'єрах ми хочемо максимально відкривати наші домівки для світла, повітря та тепла. Очевидно, через це важкі штори та жалюзі тепер у минулому.