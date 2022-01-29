У Швейцарії попередили про небезпеку "бульбашок" на ринку нерухомості

Обсяг іпотечного кредитування у країні перевищив 1 трильйон доларів. Побоюючись виникнення бульбашок на ринку, уряд заявив, що банки повинні захиститися від потенційних ризиків житлового кредитування.

Низькі відсоткові ставки стимулювали зростання кількості житлових позик, що своєю чергою підштовхнуло ціни на нерухомість. Наприклад, середня ціна на односімейні будинки і квартири в країні за 15 років зросла на 80%.

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Сьогодні ринок нерухомості переоцінений на 30%. Найсильніший перегрів ринку спостерігався у Цюриху, Базелі, Лозанні та Женеві.

У зв'язку з непростою ситуацією на ринку, уряд погодився з пропозицією центробанку повторно активувати контрциклічний буфер капіталу, який був розроблений для зміцнення банків коштом їхньої здатності поглинати збитки.

З кінця вересня 2022 року кредитори повинні мати додатковий капітал у розмірі 2,5% від їхніх виважених за ризиком позицій, які прямо чи опосередковано забезпечені житловою нерухомістю у Швейцарії.

, що ще до пандемії COVID-19 середня вартість об'єкта житлової нерухомості перевищувала середній річний дохід звичайного швейцарця у 6,5 раза. Зараз цей показник зріс до 7,1. Це означає, що житло стає менш доступним для масового споживача. Кріс того, суттєво зросла кількість непогашених іпотечних кредитів.