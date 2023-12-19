Як зменшити відлуння в домі: 5 хитрощів, які вирішують цю проблему

Помешкання із сильним відлунням, може, м'яко кажучи, дратувати. Це не лише відвертає увагу у важливі моменти, але й створює відчуття дискомфорту та моторошності в домі.

Незалежно від того, чи проводите ви онлайн-зустрічі і вам незручно, чи просто хочете створити в домі заспокійливу атмосферу, зменшити відлуння буде найкращою ідеєю. Ось що роблять експерти, щоб вирішити цю проблему, навіть якщо у вас високі стелі.

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Кількашаровий декор на стінах та підлозі

Багатошаровість у дизайні інтер'єру важлива не тільки для того, щоб зробити простір збалансованим – це також допомагає зменшити відлуння.

Принаймні, ви повинні спробувати покласти килими на підлогу або використовувати їх як гобелени на стінах. Подібним чином може допомогти використання творів мистецтва, які не вкриті склом, наприклад полотна.

Щільні штори

Розвішування товстих віконних елементів є найпростішим способом зменшити шумове післязвуччя.

"Мета полягає в тому, щоб мати довгі штори, які будуть від самої стелі і до підлоги. Відстань між підлогою і завісами може бути максимум 1 сантиметр. Вони мають бути щільні, навіть двошарові", – радять експерти.

М'які меблі

Вони також допоможуть зменшити відлуння в домі. Артем Кроповінський, нью-йоркський дизайнер інтер'єру, пропонує використовувати м'які сидіння, обтягнуті плюшевою тканиною.

М'які меблі мають стояти так, щоб не між ними не було багато порожніх місць. Водночас вони не повинні обтяжувати простір, обмежуючи рух кімнатою.

М'які меблі допоможуть впоратися з післязвуччям у вітальні / Фото Sims-Hilditch

Великі кімнатні рослини

Як з'ясувалося, кімнатні рослини створюють чудові шумові бар'єри, розповідає Артем Кроповінський. Чим їх більше, тим краще, коли справа стосується зменшення відлуння.

Тому подумайте про використання кімнатних рослин і дерев, щоб заповнити незручні кути, а також вирішити проблему з післязвуччям.

Професійне рішення – акустичні панелі

Найочевидніший спосіб зменшити відлуння у вашому домі – це використовувати акустичні панелі. Щоб ваші кімнати не виглядали так, як студії звукозапису, експерти радять розглядати або найпростіші варіанти у нейтральних тонах або з візерунками.