Нагадує дитинство: скільки коштує колоритний сільський будинок у Карпатах

У селі Тухля, що розташоване недалеко від Славського, продають колоритний будинок зі старим ремонтом. Якраз давній інтер'єр надає оселі особливого шарму й багатьом нагадує про безтурботне дитинство в селі.

Будинок продають з великим садом та приватизованою земельною ділянкою, що має площу 42 сотих землі. Вартість нерухомості становить 55 тисяч доларів, але автор оголошення зазначає, що ціна договірна. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані оголошення з OLX.

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Колоритний будинок у карпатському селі

Житло розташоване в гарному місці біля центральної дороги й недалеко від вокзалу. Загальна площа становить 180 квадратних метрів. Всередині є чотири кімнати, веранда, а також двокімнатна літня кухня площею 25 квадратів господарські будівлі.

Інтер'єр у гарному стані / Фото OLX

Хоч ремонт у будинку робили дуже давно, але він зберігся у гарному стані. Старі серванти, килими, штори та вишиті рушники на дверях створюють особливо затишну атмосферу. Інтер'єр точно оцінять люди, які люблять стиль сільських будинків, що асоціюється зі спокоєм і теплом.

Які зараз ціни на нову нерухомість у Карпатах

Найвищі ціни зафіксували в Поляниці та Яремчому. Середня вартість котеджу в Яремчому становить 13 мільйонів гривень, а в Поляниці – 12,8 мільйона. У Пилипці теж дорого – вартість будинків стартує від 11 мільйонів гривень. Далі у списку є Славське та Микуличин з ціною до 10 мільйонів гривень.

Загалом ціни на елітні комплекси стартують від 2 тисяч доларів за квадрат (у Татарові, Микуличині, Яблуниці та Яремчому на Франківщині). В економваріантах квадрат у котеджах коштує в межах 500 – 1500 доларів.