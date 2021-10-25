Символ району: на продаж виставлено незвичний будинок у формі корабля

Фасад будинку, який розташований між озером Гурон і затокою Сагіно в Мічигані. продається за 750 тисяч доларів. В оголошені вказано, що незвичний об'єкт є символом району.

Будинок був зведений у 1935 році моряком Вільямом Баумом. Пристрасть чоловіка до моря вплинула як на зовнішнє, так і внутрішнє оформлення помешкання.

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Онука Баума – Фріті, розповіла, що її дід придбав ділянку землі, щоб спроєктувати будинок-корабель в оточенні скель. У втіленні наміру Вільяму допомагали діти та друзі. На зведення будинку знадобився лише рік.

Деталі будинку

З ділянки відкривається панорамний вид / Фото Insider

Раніше будинок використовувався для сімейних зустрічей, але після смерті Вільяма жоден з трьох його дітей не зміг переїхати сюди, щоб регулярно доглядати за приміщення. Відтак нерухомість перейшла до нових власників.

Стіл та картина збереглися до нашого часу / Фото Insider

Попри ремонт та заміну деяких елементів, у домі залишилося кілька оригінальних деталей. Наприклад, дерев'яний кухонний стіл, виготовлений Вільямом Баумом, стоїть на кухні вже понад 70 років.

З зони штурвала відкривається чудовий краєвид / Фото Insider

Завдяки розташуванню об'єкта, здається, що ви й справді знаходитеся в морі. Коли ви стоїте біля штурвала корабля, відкривається чудовий краєвид на воду. Фріті згадує, що це рішення дуже подобалося дітям й вони з радістю організовували тут різноманітні ігри.

По усьому будинку розкидано чимало морського декору / Фото Insider

Нові власники змінили дизайн спалень / Фото Insider

Згідно з оголошенням, у будинку є п'ять спалень: три з них розташовані на першому поверсі, дві – на другому.